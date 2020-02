Belhocine, fâché : "J'ai trouvé ça injuste par rapport à mes joueurs"

C'est un Karim Belhocine frustré par le scénario du match qui s'est présenté à notre micro après la défaite 1-0 de Charleroi sur le terrain du Club Bruges. Une défaite qui éjecte Charleroi du podium.

"J’étais un peu fâché parce que je trouvais ça injuste de prendre ce but très tôt. Mes joueurs se sont battus pour pouvoir revenir, il y a eu une grosse débauche d’énergie. C’est vrai que ça m’a un peu fâché, frustré. Il y a la manière de s’exprimer... On demande souvent de respecter le corps arbitral, et c’est normal, mais par contre, ça marche dans les deux sens. Quand on veut être respecté, on doit aussi respecter les autres et parler aux 22 joueurs de la même manière. Il faut aussi s’adresser aux entraîneurs d’une certaine façon, sinon il ne faut pas s’étonner que les gens s’énervent. La façon de dire les choses, un peu sèche par moment, et d’être plus gentil avec d’autres, ça ne va pas. Je ne vais pas commencer à faire le Calimero, ça ne sert à rien, mais c’est juste pour vous expliquer pourquoi j’étais un peu énervé, à tort. Je ne devais pas m’énerver comme ça parce que ça reste un match de football, l’erreur est humaine. Mais j’ai trouvé ça injuste par rapport à mes joueurs. La manière de parler à mon staff m’a aussi dérangé. C’est pour ça que j’ai réagi, mais je ne devais pas m’énerver."

Un sentiment d'injustice provoqué par le seul et unique but de la partie, sans doute entaché d'une faute de Dennis sur Desoleil. "Pour moi il y a faute... Pas pour moi, il y a faute ! Je suis catégorique par rapport à ça. Après, comme je l’ai dit, l’erreur est humaine. Pour beaucoup il y a faute je crois, donc c’est ce qui fait qu’on réagit. Il ne peut pas jouer le ballon, il est bousculé quand il est en l’air. En plus, je pense que s’il n’est pas bousculé, il gagne le duel assez facilement donc je ne vois pas pourquoi il tomberait. Après, l’arbitre a pris une décision par rapport à ça, sur le coup c’est difficile à encaisser surtout que c’est le seul but de la partie."

Privé de Kaveh Reazei, le Sporting n'a pas réussi à marquer, mais le coach carolo ne veut pas s'arrêter uniquement sur cette absence. "C’est sûr que Kaveh est un joueur important pour l’équipe, mais on s’est quand même créé des occasions. On aurait pu revenir au score en deuxième mi-temps, on a eu quelques occasions. Kaveh est un joueur important, mais je pense que ceux qui l’ont remplacé se sont bien battus."

"On n’était pas à 100% en première mi-temps, on ne faisait pas les choses à fond offensivement et défensivement. Par contre, on est bien revenu en deuxième mi-temps. Peut-être qu’on a un peu manqué de réalisme, mais je pense qu’en deuxième mi-temps, en jouant contre la meilleure équipe du pays, on n’a pas à rougir de notre prestation. Les joueurs se sont battus ensemble et on aurait pu ramener un point. Je suis fier de la réaction des joueurs", conclut Karim Belhocine.