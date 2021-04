Belhocine déçu après le partage de Charleroi face à Mouscron : "On n'a pas été assez dangereux devant le but"

Charleroi a partagé l'enjeu face à Mouscron ce dimanche (1-1) et perd de précieux points dans sa course aux playoffs 2. Karim Belhocine est forcément déçu du résultat : "On est déçu de ne prendre qu’un point ce soir. On a égalisé à la fin en ayant pourtant eu plus d’opportunités mais on a encaissé ce but. Mouscron nous a aussi fait mal avec quelques occasions".

C'est au niveau de la justesse et de la précision que ça a péché pour le coach carolo : "On est bien rentré dans le match. On cherchait des décalages, des combinaisons mais on n’était pas assez dangereux devant le but. Fall a amené des courses. C’est d’ailleurs pour ça que c’est lui qui s’est créé les plus belles occasions. Mais le dernier geste, l’avant-dernier, le dernier centre, la dernière passe, c’est ce qui fait qu’on s’est créé peu d’occasions et que l’adversaire peut avoir des contres".

Charleroi perd une nouvelle fois des points et cela peut commencer à jouer dans les têtes : "C’est vrai que ce scénario s’est répété quelques fois et que ça peut être frustrant. Mais il y a deux façons de réagir face à ça pour évacuer cette frustration. Il y a ceux qui se battent et qui se rendent compte que la frustration on la crée en ne faisant pas tout au moment où on doit le faire. On a juste à en faire plus sur le terrain et ça pourrait nous éviter de nous poser des questions. Le scénario peut être frustrant parce qu’on prend un but et on doit courir après le score. Heureusement, on revient au score mais on doit en faire plus ou faire plus attention avant pour prendre les trois points".

Lors de sa sortie, Guillaume Gillet semblait frustré, une situation qui n'inquiète pas Belhocine : "Je ne sais pas, allez demander à Guillaume s’il était frustré de sortir. Moi j’ai une équipe et quand je sens que je dois apporter quelque chose je le fais. Notamment avec cette situation où le covid joue un rôle. Il y a des changements faits pour être protéger, d’autres pour faire la différence, d’autres pour amener du sang neuf. Dans cette situation j’essaye de faire en sorte que les joueurs jouent le temps qu’ils peuvent. Mais heureusement que les joueurs sont frustrés, sinon il y aurait un problème".

Suite à ce faux pas, le prochain match sera capital pour les Zèbres : "Il aurait fallu faire un meilleur match ce soir donc il faudra prendre les trois points absolument. Mais je dirais qu’il y aura de la pression uniquement si elle est positive. Le but est de jouer libéré, de tout donner et de prendre les trois points".

Charleroi se déplace mercredi au Beerschot dans un match en retard qui sera décisif pour la suite de la saison des Zèbres.