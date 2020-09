Belhocine : "Au niveau de la mentalité, je n'ai pas vu la différence entre jeudi et aujourd'hui et c'est ça la satisfaction"

Charleroi a perdu ses premiers points en championnat à Mouscron ce dimanche soir. Si les Carolos ont eu les possibilités, ils sont tombés face à un Mouscron bien organisé.

"On a fait face à une équipe de Mouscron qui jouait en bloc bas et nous attendait. On le savait et on a tenté de faire des choses qui ont fonctionné, car on réussit à inscrire un but. Après, on encaisse ce but juste avant la mi-temps et ensuite on a poussé. Malheureusement, ce n’est pas rentré et on repart avec un point", analysait Karim Belhocine au micro d’Eleven Pro League à l’issue de la rencontre.

Et le coach carolo d’ajouter : "Je trouve que l’on méritait de gagner. Vous avez les chiffres devant vous. On a la possession et les occasions. On a essayé de trouver des solutions, mais les deux équipes se sont battues avec leurs armes et ça fait ce partage. Si leur gardien ne fait pas 2-3 arrêts extraordinaires, on peut l’emporter."

Au-delà du résultat, Karim Belhocine voulait cependant souligner les points positifs de cette rencontre pour son club, notamment sur la mentalité affichée par ses joueurs : "Mouscron a fait un bon match. C’est vrai que le terrain, le match de jeudi et le bloc bas peuvent peut-être expliquer la performance d’aujourd’hui. Mais on ne va pas non plus se poser des questions car on a fait un partage à Mouscron. Il y a beaucoup d’autres équipes qui le feront. Là où je suis content, c’est quand on dit qu’après un match de coupe d’Europe, l’équipe travaille moins, je n’ai pas ressenti ça. Au niveau de la mentalité, je n’ai pas vu la différence entre jeudi et aujourd’hui et c’est la satisfaction."

L’Europe, le coach en parle d’ailleurs en fin d’interview. Car Charleroi reçoit le Lech Poznan jeudi dans un match capital pour la qualification aux poules de l’Europa League : "On essayera de partir pour cette mission difficile, mais qui peut nous apporter beaucoup."