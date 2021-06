Belgique – Croatie : Ces stars croates ayant évolué dans le championnat belge

Si son passage à Liège est anecdotique (21 matches et 6 buts), le joueur est surtout connu pour avoir marqué avec deux équipes différentes en Coupe du Monde. En effet, Prosinecki a participé avec la Yougoslavie à la Coupe du Monde 1990 lors de laquelle il a d’ailleurs été élu meilleur jeune, et 8 ans plus tard, il faisait partie des stars de l’équipe de la Croatie lors du Mondial français. Il avait alors mené son équipe à la troisième place du tournoi en ouvrant le score pour son pays contre les Pays-Bas.

Robert Prosinecki est sans aucun doute le plus grand joueur croate ayant foulé les pelouses de notre championnat. Avant de signer pour une saison au Standard en 2000, Prosinecki a évolué avec l’Etoile Rouge de Belgrade avec lequel il a remporté la Coupe des Champions aux dépens de Raymond Goethals et de l’Olympique de Marseille en 1991. Ses bonnes performances européennes lui ont permis de décrocher un transfert au Real Madrid. Avec les Merengue, le milieu de terrain a soulevé deux coupes d’Espagne et après une petite escale au Real Oviedo, Prosinecki a rejoint l’ennemi juré : le FC Barcelone.

Il n’est pas resté longtemps en Belgique et pourtant, Robert Spehar aura marqué notre championnat et plus particulièrement le Club de Bruges de son empreinte. Champion et vainqueur de la Coupe lors de la saison 1995-1996 avec les Brugeois, Spehar est élu meilleur buteur du championnat de Belgique la saison suivante. En deux saisons, l’attaquant croate aura inscrit un total de 44 buts en l’espace de 59 matches : un très beau bilan.

Après son passage chez les Blauw en Zwart, Robert Spehar rejoint Monaco, le club de la Principauté avec lequel il marque 11 buts. Le Croate, alors trentenaire, ne parvient plus à s’imposer et migre aux quatre coins de l’Europe avant de revenir en Belgique… au Standard de Liège en 2002. Malheureusement pour lui, il ne réussira pas à réitérer ses performances brugeoises sous le maillot des Rouches. Après 10 petits matches (3 buts), Robert Spehar retourne en Croatie afin de retrouver le chemin des filets avec le NK Osijek, son club formateur.

Coéquipier de Robert Spehar lors de la saison 1995-1996 au Club de Bruges, Mario Stanic, alors âgé de 23 ans, empile les buts pour son unique saison en Belgique et mène les Gazelles au doublé Coupe – Championnat. Auteur de 29 buts, Stanic remporte le titre de meilleur buteur avant de rejoindre Parme la saison suivante.

Une grande réussite puisqu’il soulève la Coupe UEFA ainsi que la Coupe d’Italie en 1999. Un an plus tard, Mario Stanic découvre la Premier League et les Blues de Chelsea. En 2004, l’attaquant croate n’a pas d’autre choix que de mettre un terme à sa carrière à cause d’une grave blessure au genou.

Si Robert Spehar ne compte que 8 sélections avec la Croatie, Mario Stanic est une grande star des Vatreni. Titulaire lors de la Coupe du Monde 1998 avec son pays, Stanic arrache une magnifique troisième place face aux Pays-Bas au côté de Robert Prosinecki. En 47 sélections, Mario Stanic aura inscrit 7 buts pour la Croatie.