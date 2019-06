Bayat : "Nous voulons ouvrir une toute nouvelle page au Sporting Charleroi"

Le Sporting de Charleroi a présenté son nouvel entraîneur Karim Belhocine à la presse ce lundi après-midi à l'occasion de la reprise des entraînements pour préparer la saison 2019-2020. "C'est une situation particulière pour moi que de présenter un nouveau coach", a déclaré le manager général de Zèbres Mehdi Bayat.

Il est vrai que l'homme fort du club carolo - et désormais aussi de l'Union Belge - n'avait plus eu à nommer d'entraîneur depuis 2013 avec l'arrivée de Felice Mazzu au Mambour. Le départ de ce dernier est l'occasion pour les Carolos de repartir sur de nouvelles bases. "Nous voulons ouvrir une nouvelle page", a clamé Bayat. "Je suis extrêmement content d'avoir Karim à la tête de l'équipe. C'est quelqu'un d'entier, honnête et intègre. Un vrai travailleur qui reflète les valeurs de notre club et qui mérite la chance que nous lui offrons", a poursuivi le manager général.

Le départ de Mazzu après six ans est considéré par les dirigeants carolos comme une occasion pour effectuer quelques changements au sein du staff. Frank Defays a en effet été nommé entraîneur-adjoint alors que des discussions doivent encore être entreprises pour définir l'éventuel nouveau rôle de l'ancien T2 Mario Notaro. L'entraîneur des gardiens Michel Iannacone devra se chercher un nouveau challenge et ne connaît pas encore son successeur tandis que le rôle du gardien Nicolas Penneteau, dont le contrat prend fin le 30 juin, n'est pas encore clairement défini.

"Nous sommes en bonne voie pour un nouveau cycle", s'est réjoui Bayat qui veut continuer à faire grandir son club. "On va continuer à viser haut et à prester dans la même lignée que ce que nous avons fait ces dernières années. On veut que le groupe puisse continuer à grandir avec Karim. Nous allons d'ailleurs bientôt présenter un nouveau plan 'horizon 2023'."