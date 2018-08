Bayat: "Il nous reste une semaine pour faire le nécessaire"

L'ambiance n'était évidemment pas au beau fixe du côté du Mambourg samedi soir après la défaite des Zèbres 0-2 face à Courtrai. Si la prestation des joueurs n'a logiquement pas satisfait le public, ce sont plutôt les dirigeants carolos qui sont dans le viseur des supporters après le départ de Kaveh Rezaei à Bruges en semaine.

L'administrateur délégué du Sporting de Charleroi Mehdi Bayat est venu s'expliquer à notre micro au terme de la rencontre. "Ça fait partie du métier. Ce n’est pas la première fois depuis la reprise du club que les supporters sont fâchés. C’est leur rôle aussi. Ils sont là pour supporter et critiquer quand ils le souhaitent", a entamé Bayat a propos des chants d'une partie du public à l'encontre des dirigeants.

"Moi je suis là pour trouver des solutions. On va tout simplement continuer à travailler. Je ne suis pas inquiet", a-t-il enchaîné essayant de transmettre une certaine sérénité.

Mehdi Bayat ne voit qu'une solution pour remettre Charleroi sur les bons rails après ce 3 sur 15: mettre la main au portefeuille.

"On manquait de solutions concrètes venant du banc. C’est vrai que le départ de Kaveh Rezaei crée un vide. Jérémy a essayé mais ce n’est pas le même joueur que Rezaei. Il nous reste une semaine pour faire le nécessaire. Il va y avoir quelques transferts car on doit rééquilibrer cette équipe. On pensait être plus sereins à ce stade-ci de la saison mais on se rend bien compte qu’il va y avoir quelques transferts. La cellule travaille activement. On est aussi à la recherche de l’un ou l’autre joueur offensif en cas de départ d’Amara Baby."

"Je dois prendre des décisions au quotidien qui ne sont pas toujours populaires. Ça fait partie du job. Le départ de Kaveh Rezaei n’était pas du tout à l’ordre du jour. On a vécu une situation compliquée qui montre quelle est la réalité du football moderne", a-t-il encore ajouté à ce propos.

Grâce aux prochains transferts, l'administrateur délégué carolo espère donc améliorer l'équipe et poursuivre l'objectif playoffs 1 qu'il considère encore largement accessible. "On sait qu’on sera en compétition avec de rudes concurrents jusqu’au bout pour accrocher les playoffs 1. Il y aura des hauts et des bas aussi chez nos adversaires et pas seulement pour nous."