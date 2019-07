Bayat: "Charleroi n'a jamais autant dépensé d'argent que sur les 6 derniers mois"

Cette semaine, les Storm Ultras, l'un des plus fervents groupes de supporters du Sporting de Charleroi, publiaient une lettre ouverte à Mehdi Bayat. Manque d'anticipation, manque de moyen, manque de communication, les critiques ont fusé. L'administrateur-délégué carolo nous a reçu pour livrer son point de vue...

Un mercato très léger avec la seule arrivée de Modou Diagne, un défenseur. Un coach qui ne faisait pas figure de tête de liste au moment de sa nomination. Un noyau qui perd son capitaine et probablement son meilleur buteur, il n'en fallait pas plus pour que les supporters carolos épinglent la direction du club. Mehdi Bayat en a pris pour son grade dans la lettre ouverte qui lui était adressée mais c'est avec beaucoup de calme et de détermination qu'il compte garder le cap. Même quand on pointe le manque de moyens alloués aux transferts.

"On sait très bien les meilleures affaires on ne les fait pas forcément au moment auquel je suis en train de vous parler. Elles se font toujours sur le tard vers la fin du mercato. Et donc c'est à ce moment-là, qu'on doit être capable de pouvoir se positionner clairement. Je rappellerai aussi que le Sporting de Charleroi sur ses 115 années d'existence n'a jamais autant dépensé d'argent que sur les 6 derniers mois. On a dépensé pour acheter définitivement Ryota Morioka et on a levé l'option de Victor Osimhen. "

Depuis le départ de son oncle, Abbas, Mehdi Bayat a (presque) toujours récolté les lauriers. Une gestion propre qui a permis à Charleroi de devenir un club stable et régulier, à l'abri des tempêtes. Mais quand le capitaine Felice Mazzu débarque le navire tangue un peu. La page est difficile à tourner. Pour Charleroi, il s'agira de trouver le bon équilibre entre continuité et nouveauté...

"On doit s'attendre à du changement dans le style je dirais. Mais pour éviter qu'il y ait trop de changement, on a décidé très rapidement que la meilleure ligne de conduite à adopter pour nous était la stabilité dans le noyau. (...) Ça fait 17 ans que je travaille au Sporting de Charleroi. Ça fait 7 ans que j'en suis l'administrateur délégué. S'il y a vraiment une politique sportive qui a toujours porté ses fruits, c'est la stabilité. Je me souviens d'ailleurs de l'année où nous avons fait un 5 sur 5. Beaucoup de gens s'inquiétaient qu'il y avait peu de mouvements, peu de transferts. Et je disais que finalement, le meilleur renfort était d'avoir réussi à garder quasiment l'intégralité de l'effectif de la saison précédente. A peu de choses près. Je pense que mis à part le futur éventuel départ de Victor Osimhen qui sera remplacé, on est paré pour une bonne saison."

Avec un début de championnat corsé, qui verra Charleroi enchaîner Gand, Courtrai, l'Antwerp, Zulte et le Club de Bruges, les Zèbres sont déjà sous pression. Pourtant, Mehdi Bayat joue la carte de l'optimisme...

"J'ai le sentiment que par rapport aux nombreuses équipes contre lesquelles nous allons jouer maintenant, ils vont devoir apprendre à se trouver sur le terrain et c'est peut-être le meilleur moment justement de recevoir ces équipes-là à Charleroi."

Habitué à livrer ses objectifs, le dirigeant carolo ne change pas de méthode. Il vise au même endroit que chaque année, à un petit détail près.

"Les objectifs sont souvent les mêmes. Je pense qu'il ne serait pas crédible de ma part de dire qu'on va jouer pour être champions. Non, notre objectif sera d'essayer d'être comme on l'a été sur les 5 dernières années, un acteur jusqu'au bout pour essayer d'être dans les playoffs 1. Et puis, il y a une autre compétition. Et là, j'ai dit que je n'en parlerais plus. Et que je ne la citerais même pas mais au fond de moi, je pense que tout le monde connait ma volonté."

Playoffs 1 et coupe. Tel sera le refrain carolo cette année. Mais attention, avec les tensions en tribune, les Zèbres seront attendus au tournant. Même si les supporters ont précisé qu'ils ne tenaient pas le staff pour responsable de l'immobilisme actuel sur le marché des transferts. Mehdi Bayat regrette la situation...

"La seule chose que je regrette, c'est qu'un de nos clubs de supporters les plus fervents, ceux qui donnent la voix. Ceux qui sont le moteur de la voix de la T4, aujourd'hui a décidé finalement de n'entendre que leur vision. (...) Et ils sont en train de créer un clivage qui me rappelle malheureusement l'époque où avec mon oncle, ça ne se passait pas bien. (...) Je regrette cet aspect des choses. La seule certitude que j'ai c'est que le résultat réglera tout ça. C'est la seule vérité qui existe aujourd'hui sur le terrain.

Premier élément de réponse dimanche contre la Gantoise.