Battu à Ostende, Gand perd sa deuxième place

Avec le Standard, tenu en échec par Anderlecht lors du Clasico, Gand est le grand perdant de cette 19e journée de Pro League. Les Buffalo’s sont en effet repartis battus de la Versluys Arena d’Ostende dimanche soir (2-1). Une défaite qui les empêche de conserver leur deuxième place au classement. Avec 35 points, ils sont dépassés par l’Antwerp (37 pts) et comptent dix longueurs de retard sur Bruges. Le Standard et Charleroi, 35 points eux aussi, sont 4e et 5e.

Tout avait pourtant très bien commencé pour Gand dans ce match avec l’ouverture du score signée Laurent Depoître, buteur au terme d’un contre rapidement mené (10e). Ostende ne s’est pas laissé abattre et a égalisé avant la demi-heure sur phase arrêtée. Servi par une remise de la tête de Milovic, Andrew Hjuslager a rabattu le ballon dans le but (27e).

Neuf minutes après la pause, les Côtiers ont même pris l’avantage sur un débordement de Logan Ndembe repris de la tête par Ronald Vargas (54e). La dernière demi-heure de match sera à sens unique avec des Gantois à l’abordage. Les nombreuses opportunités créées ne se transformeront cependant pas en but.

Une bien mauvaise opération donc pour les Buffalo’s qui auraient pu mettre plus de pression à Bruges lors du duel qui les opposera dimanche prochain. Ostende peut quant à lui avoir le sourire. Avec une deuxième victoire en trois matches, les Côtiers se donnent de l’air. Ils comptent désormais 18 points soit dix de plus que le Cercle de Bruges, lanterne rouge de notre championnat.