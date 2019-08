Battu à Genk, Anderlecht cherche toujours son premier succès, Kompany blessé

Le résumé du match

Après quelques minutes difficiles, Anderlecht est sorti de sa zone forçant plusieurs coups de coin par Vlap (7e), Amuzu (10e) et Chadli (13e). Nasri et Amuzu ont confirmé les difficultés des Anderlechtois à la conclusion en ne profitant pas d'une perte de balle d'un défenseur limbourgeois : le Français n'a pas bien décalé le jeune ailier, qui a forcé son tir (20e). Anderlecht était de plus en plus présent en zone offensive mais Chadli a croqué son tir au moment de parachever un mouvement Vlap-Nasri (28e). C'était manifestement un peu trop court devant. L'expérience avec Nasri en pointe ne se révélait pas très réussie et les phases arrêtées n'étaient pas bien exploitées. Sur un coup franc de Verschaeren, Kompany, dorénavant capitaine des Mauves, n'a pas pu reprendre la balle de volée (33e).

A la reprise, les Anderlechtois étaient toujours plus volontaires que les Genkois notamment dans le chef de Chadli et Verschaeren. Cependant, les visités ont eu deux occasions coup sur coup: un tir de Paintsil a été dévié in extremis par Sardella et sur le rebond, Dewaest a obligé Van Crombrugge à mettre la main (54e). Genk avait trouvé la mèche et Samatta y a mis le feu. Servi par l'attaquant tanzanien dans le rectangle, Heynen a amorti le ballon de la tête pour Ito, qui l'a glissé en retrait pour Samatta (55e, 1-0).

Ce but a incité Davies a faire monter Kana pour Sandler (69e), légèrement blessé, et Adzic pour Chadli (73e). Cela n'a pas empêché Uronen d'effectuer un slalom dans le rectangle bruxellois (74e). Directement après, le coach anderlechtois a été obligé de remplacer Kompany, touché aux ischios-jambiers, par Cobbaut (75e). Les deux nouveaux venus ont participé à l'assaut final mais pour la troisième fois, Anderlecht n'a pas marqué.

Au classement, Genk (9 points) se hisse provisoirement en 5e position alors qu'Anderlecht (2 pts) stagne à la 13e place.