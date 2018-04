Battu 2-1 sur penalty à Courtrai, OHL dépose plainte contre l'arbitre

Le doublé du Français Teddy Chevalier qui a transformé deux penalties aux 11ème et 38ème minutes, reste dans la gorge de Oud Heverlee-Louvain, battu 2-1 à Courtrai mardi soir lors de la 4ème journée du groupe A des Play-Offs 2 de la Jupiler Pro League de football. Une plainte a même été déposée mercredi contre l'arbitrage "manifestement partial" de Bram Van Driessche, auprès du patron des arbitres Johan Verbist.

Dans un communiqué publié sur son site internet, OHL souligne que le club louvaniste "prend très au sérieux ces Play-Offs 2", et ne peut donc accepter de perdre un match à la suite de décisions aussi injustes.

"Nous voulons pouvoir régulièrement défendre nos chances. Or cela n'avait déjà pas été le cas lors de la première journée à Zulte Waregem (2-2), où notre équipe a joué une demi-heure à dix après l'exclusion injustifiée de Simon Diedhiou à la 57ème, et concédé un penalty plus que douteux. Toutes ces décisions en notre défaveur ont plus que probablement influencé les résultats de ces matches. OHL prend ces rencontres très au sérieux, et attend que ce soit aussi vrai pour les arbitres. C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner à notre plainte qui constitue un signal d'alarme. Cela ne peut pas continuer ainsi, et on compte sur Johan Verbist pour faire passer le message."

OHL est 4ème du Groupe A avec 4 points, derrière Zulte Waregem (10), Courtrai (9) et Mouscron (7), qu'il accueillera samedi (18h00) à Den Dreef.