Bastien libère le Standard dans les arrêts de jeu à Eupen

Le Standard de Liège se déplaçait ce samedi, sur le coup de 18H00, sur la pelouse d’Eupen pour le compte de la 16ème journée de Pro League. Les Liégeois ont mené au score, par l’intermédiaire de Mpoku à la 14e, mais ont vu les Pandas revenir à leur hauteur à la 57e via Schouterden. Les Rouches ne se sont plus imposés au Kehrweg depuis 2011 et pensaient devoir se contenter d'un partage, mais Bastien a libéré sa formation dans les arrêts de jeu.

Au général, les hommes de Preud’homme s’installent provisoirement au deuxième rang (30 points).