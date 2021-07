Bastien : "La saison dernière on n’était pas digne d’être joueur du Standard"

Le Standard a partagé l'enjeu dans les tous derniers instants face à Genk en ouverture de cette nouvelle saison de Pro League. Un résultat décevant pour Samuel Bastien mais la mentalité affiché est tout de même un point positif pour le milieu de terrain des Rouches : "C’est malheureux mais c’est le foot. Il fallait rester concentré jusqu’à la fin, jusqu’à la dernière seconde. On a bien vu que quand Genk veut accélérer le jeu, ils sont très dangereux aussi. Mais je pense qu’aujourd’hui on a montré une bonne image du Standard. Tout le monde s’est battu, certains avaient des crampes".

La fin de match des Liégeois a été marquée par des crampes et des joueurs qui semblaient en difficulté physiquement. Un facteur qui peut expliquer l'égalisation tardive : "Je pense que quand il y a la fatigue, il y a un manque de concentration, un manque de fraicheur physique et on a vu à la fin que tout le monde était K.O. Mais on s’est battu et on se battra jusqu’à la fin".

Un changement de mentalité marquant par rapport à la saison dernière où le manque d'engagement leur avait parfois été reproché : "On a très bien vu la saison dernière, on n’a pas montré un bon visage, on n’était pas digne d’être joueur du Standard. Cette année on veut faire les choses biens et aujourd’hui on a lancé un signal pour dire qu’on était de retour".

Mieux en jambes, on a également vu un Samuel Bastien avec un autre visage : "L’année dernière j’étais le premier à le dire je n’ai pas été bon. Je pense que j’ai toujours essayé d’avoir la bonne mentalité, de travailler. Il y a des saisons où ça ne va pas. Je pense que les vacances m’ont fait du bien et maintenant je suis de retour et je vais tout donner pour le Standard".

Le retour des supporters a également été primordial pour Samuel Bastien : "On voulait gagner pour eux, malheureusement on n’a pas réussi. Mais ça fait plaisir de les revoir. On a vu qu’on jouait différemment avec eux. On sait très bien qu’ici à Sclessin ils sont très importants pour nous".

Avec seulement 9000 supporters, Sclessin a déjà poussé ses joueurs, nul doute que lorsque le stade pourra à nouveau être rempli, les joueurs sentiront encore plus leur soutien.