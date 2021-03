Bastien fataliste après Genk-Standard : "C’est un peu râlant mais c’était un bon match de football"

Bastien fataliste après Genk-Standard : "C’est un peu râlant mais c’était un bon match de... Le Standard a partagé l'enjeu à Genk (2-2) malgré un match plaisant et voit les play-offs 1 s'éloigner presque définitivement. Samuel Bastien a terminé la rencontre avec un gros bandage sur la cuisse : "J'ai pris un coup en première mi-temps mais j'ai tenu bon", explique le capitaine liégeois. A l'image de l'équipe, Bastien a tout donné dans un match serré qui aurait pu voir les deux équipes l'emporter : "Je pense qu'on est tombé sur une bonne équipe de Genk, bien en place. On a aussi vu qu’on était dangereux en contre-attaque dès qu’on trouvait la deuxième ligne. C’est un peu râlant mais c’était un bon match de football". Mais dans la situation du Standard, un point ce n’est pas assez. "C’est clair que ce n’est pas assez. On était venu ici pour prendre les trois points. On a bien vu qu’on a tout donné jusqu’au bout. Malheureusement on ne repart qu’avec un point mais on va continuer à travailler, il n’y a que ça à faire", analyse Bastien. Les Play-offs 1 c’est fini ? " Pas encore, nous on veut y croire jusqu’au bout. On va jouer les derniers matchs à fond et on verra ce qu’il se passera". 11e avec 41 points, les Liégeois semblent tout de même mal embarqués et pourraient même louper les plays-offs 2.