Bart Verhaeghe après le 2e titre consécutif des Brugeois : "On a écrit une page importante dans l’histoire du Club"

"C’est un titre spécial pour moi car c’est le quatrième qu’on remporte en 6 ans, mais c’est surtout la première fois depuis 1978 qu’on gagne deux fois de suite. On a écrit une page importante dans l’histoire du Club", dit fièrement le Président, qui n’est pas encore rassasié : "La saison prochaine on va évidemment jouer à fond la Champions League et on va essayer d’être à nouveau champion. Cette saison, le Covid a beaucoup joué sur nos performances, surtout en Europe et en Coupe de Belgique. Mais on sera prêt pour la nouvelle saison".

"Je suis fier des joueurs, de l’entraîneur et de tout le staff. Je suis aussi très content pour les fans qui ont vécu une année difficile à cause du covid-19. Le football sans le public ce n’est pas du football. J’espère qu’on démarrera la nouvelle saison avec nos supporters", s’exprime Bart Verhaeghe .

Malgré ce nouveau titre de champion, Bart Verhaeghe clame toujours haut et fort qu’il faut changer le format des play-offs en arrêtant de diviser les points par deux : "Je suis un sportif, j’adore le sport et c’est quand même bizarre d’avoir 15 points d’avance et de ne pas être sûr d’être champion. Il n’y a qu’en Belgique qu’on voit ça. Cette règle est injuste, incorrecte et on doit l’adapter car si on est un sportif on n’accepte pas ça".

Néanmoins, les Brugeois sont parvenus à maintenir leur avance et ont fini par soulever le trophée. Si plusieurs joueurs ont réalisé une grande saison, Bart Verhaeghe sort trois Blauw en Zwart du lot : "Charles De Ketelaere a été excellent aujourd’hui, il a joué un match fantastique. Noa Lang aussi après tout ce qu’il a vécu et Hans Vanaken, qui est toujours là. Les autres aussi méritent d’être cités. Odilon Kossounou est un joueur d’un niveau international, Simon Mignolet a été très présent, Clinton Mata aussi. Je les adore et je félicite tout le monde".

Une dernière interrogation persiste quant à la saison prochaine : la présence de Philippe Clément, encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Club : "On a des objectifs pour la saison prochaine. On a déjà parlé avec lui… on verra, ça va aller", conclut-il en souriant.