Barcelone sur la piste de Jonathan David ?

Un joueur de Pro-Ligue cité au Camp Nou, le cas est rarissime. Seul, jusqu’ici, l’ex-défenseur… d’Eupen Moussa Wagué a réussi ce challenge en 2018, intégrant d’abord le noyau B blaugrana avant d’en porter 6 fois le maillot en équipe A la saison suivante (dont 2 caps en Champions League).

Jonathan David est peut-être en voie de l’imiter : l’attaquant canadien de Gand est cité par le quotidien espagnol El Mundo Deportivo, réputé bien informé au Camp Nou, comme cible prochaine du FC Barcelone, qui prépare la succession du vieillissant Luis Suarez (33 ans).

Dans les colonnes du quotidien, dans son édition de mercredi, David fait l’objet d’un portrait détaillé où il est décrit comme un " joueur ultra-rapide ", " complet et pas seulement buteur " et où il est même qualifié de " nouveau Haaland " !

Rentabilité majeure

À tout juste 20 ans, David est le joueur le plus efficace de Belgique : en cette saison écourtée, il a inscrit 23 buts et servi 10 assists, toutes compétitions confondues. Il est le co-meilleur buteur de Pro-Ligue (avec Dieumerci Mbokani) avec 18 buts marqués. Si l’on ajoute ses 8 assists, il est le joueur le plus rentable du championnat 2019-20 avec une action décisive chaque 81 minutes.

Rentable, David le sera très vite pour le club buffalo, habitué aux coups d’éclat sur le marché à la revente. Acquis l’été 2018 pour une croûte de pain, le Canadien a… décuplé sa valeur en 15 mois : le site www.transfermarkt.de, véritable bible du marché des recruteurs, le cote aujourd’hui à 25 millions d’euros… alors qu’il approchait à peine les 2 briques en janvier 2019 !

Sur le toit du monde ?

" Jonathan David va devenir le plus gros transfert à la revente de l’Histoire de La Gantoise " nous avait glissé, voici quelques mois, le manager gantois Michel Louwagie, pourtant devenu adepte des plus-values fracassantes.

Dans un interview " Sur le Gril " en novembre dernier, David n’avait pas caché qu’il voulait à terme " devenir l’un des plus grands joueurs du monde ". Mais il avait aussi reconnu sa préférence pour les footballs anglais et allemand.

David équipier de Lionel Messi et Sergio Busquets, info ou intox ? On le saura bientôt…