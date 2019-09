Avis favorable de l'Autorité de la Concurrence pour la clearinghouse de la Pro League

L'Autorité belge de la Concurrence a rendu un avis favorable concernant les règles qui permettront la mise en place de la clearinghouse de la Pro League, a annoncé cette dernière jeudi dans un communiqué. Cette cellule indépendante contrôlera les flux financiers entre les joueurs, les clubs et les agents, afin de les rendre plus transparents, et mettre fin aux pratiques douteuses.

La clearinghouse est l'enfant d'un panel d'experts de la Pro League, Pierre François, Melchior Wathelet et Wouter Lambrecht.

L'Assemblée genérale de la Pro League avait approuvé le projet en juin.

Mais le premier avis de l'autorité pour la concurrence était négatif.

Les experts ont donc fourni des explications supplémentaires, et apporté quelques retouches à la version initiale.

Le "nouveau" texte comporte ainsi quelques modifications mineures. Il sera soumis à la ratification des clubs lors de la prochaine assemblée générale, et donc au plus tard le 17 décembre 2019.

Il faudra ensuite lancer l'opération, dont le coût est estimé à 400.000 euros.

"La Pro League entend veiller à la fois à éradiquer les conflits d'intérêts et à assurer plus de transparence dans les relations avec les agents de joueurs", assure le communiqué.