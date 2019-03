Avec une victoire de plus, Ostende se serait épargné plus de 1000 kilomètres

14e de la phase classique après une deuxième partie de saison catastrophique, le KVO a été versé dans le groupe A des Play-Offs 2. Avec un succès de plus, les Ostendais auraient participé à l'autre poule. Tout sauf un détail.



Ostende aurait pu se retrouver à la place de Waasland-Beveren et affronter le Cercle de Bruges (distant de 31 km ), Courtrai (66 km), Zulte-Waregem (66 km), Mouscron (72 km), et l'Union Saint Gilloise (111 km). Si on additionne les kilomètres aller-retour, cela représente 692 km de déplacement.



Au lieu de jouer contre ses "voisins", le KVO va "manger du bitume". Les Ostendais vont de déplacer au Beerschot-Wilrijk (120km), à Charleroi (165 km), Westerlo (170 km), Saint-Trond (190 km) et Eupen (250 km). Au total, 1790 km de déplacement ! Soit plus de 1000 bornes supplémentaires, comme le souligne Het Nieuwsblad.



Quand on sait qu'Ostende n'a plus gagné depuis ... 13 matches, cela aurait vraiment pu être différent.



Au final, le club va "se taper" les cinq déplacements les plus longs possibles. C'est le chauffeur du bus des Côtiers qui va être "gâté".