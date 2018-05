Avec Preud'homme, le Standard veut travailler sur le long terme

C’était évidemment un secret de polichinelle, mais le suspense n’est désormais plus de mise : Michel Preud’homme sera bel et bien l’entraîneur du Standard pour les quatre années à venir. L’ancien gardien, coach et directeur technique de Sclessin n’a pas encore officiellement paraphé son contrat (relu par Mogi Bayat qui a finalisé le "deal"), mais il existe un protocole d’accord avec le Président Bruno Venanzi depuis quelques semaines déjà.

En septembre dernier, le matricule 16 était au plus mal et la position de Ricardo Sa Pinto plus que chancelante. Bruno Venanzi avait alors pris langue avec quelques coaches potentiels (Franky Vercauteren, Yves Vanderhaege) avant de se tourner, logiquement, vers Michel Preud’homme qu’il vénère depuis longtemps et avec lequel, très vite, le courant est très bien passé. Preud’homme devient progressivement une sorte de conseiller technique informel pour l’homme fort des "Rouches" et l’idée de sceller leur avenir sous la forme d’une collaboration commune prend forme. D’autant que la saison du Standard est chaotique avec, finalement, une qualification sur le fil pour les play-offs 1.

Mais ce sont surtout les comportements inadéquats et le caractère difficile du coach portugais au quotidien qui irritent progressivement le président. La comédie où il se tord sur la pelouse lors du match de Coupe à Anderlecht, le pétage de plombs lors d’un match amical en stage ou encore la colère en fin de match à Waregem, autant d’éléments qui incitent Venanzi à se faire une raison : tout cela est inacceptable pour l’image de son club !