Avec Karlo Letica, Bruges tient-il enfin son gardien N.1

Le Club de Bruges, champion de Belgique en titre, a renforcé son effectif avec la venue de Karlo Letica, un gardien croate de 21 ans. Les Blauw en Zwart l'ont annoncé vendredi.

Letica, 2m01 sous la toise, arrive en provenance du club croate de Hajduk Split et a paraphé un contrat de 4 ans dans la Venise du Nord. En 22 rencontres la saison dernière, il est parvenu à garder le zéro à douze reprises.

Cette saison, le poste de gardien de but a souvent été pointé du doigt chez les 'Gazelles' malgré la qualité du jeu déployé. En effet, Kenneth Vermeer, Ethan Horvath, Vladimir Gabulov, Guillaume Hubert et Ludovic Butelle se sont succédés entre les perches, sans jamais parvenir à convaincre totalement Ivan Leko, entraîneur du Club.



Lors de ce mercato estival, l'équipe championne de Belgique a déjà attiré l'ailier gauche néerlandais Arnaut Groeneveld (NEC Nimègue), le milieu Mats Rits (Malines) et l'ailier Siebe Schrijvers (Genk).