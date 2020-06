Avec 9488 abonnés en un mois, Malines peut toujours compter sur ses fans

Le Kavé avait proposé une ristourne de 22% pour motiver ses fans, mais tout de même. Les 9488 abonnements écoulés représentent près de 60% de la capacité du stade ! Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges, champion de Belgique, n’a vendu lui que 600 sésames pour la saison à venir.



Le total record 12.219 de la saison dernière – celle de la remonter en D1A et de la victoire en finale de la Coupe de Belgique, pourrait bien tomber rapidement.



Jamais auparavant, le club n’avait connu autant d’enthousiasme aussi tôt dans l’année. C’est d’autant plus impressionnant que la saison va plus que probablement débuter à… huis clos. Et qu’aucune compensation (supplémentaire) n’est prévue pour ces matches sans public.



Déjà 2,5 millions € dans les caisses



"Cela dépasse les attentes les plus folles et démontre une nouvelle fois la force de la "kakkersfamilie"", a souligné le CEO Frank Lagast. "Nous sommes impatients de retrouver nos supporters et de revivre l’expérience unique du football dans notre AFAS Stadion."



Les fans ont déboursé entre 385 et 782 euros pour assister aux matches à domicile du Malinwa. De quoi aussi amener une bouffée d’oxygène financière (environ 2,5 millions € sur un budget de 15) dans cette période pas facile.



Une nouvelle preuve de l'amour du peuple sang et or envers son club. Début des années 2000, les supporters avaient sauvé le club de la faillite.