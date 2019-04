Avant jeudi soir, la dernière victoire de Bruges à Anderlecht en championnat, c'était au XXè siècle

Bruges s'est imposé 2-3 à Anderlecht ce jeudi soir lors de la 2e journée des playoffs I. Un succès historique pour les Brugeois qui n'avaient plus gagné dans la capitale en championnat depuis le 9 septembre 1998. Depuis cette date, Bruges est revenu avec 12 partages et 17 défaites avant de s'imposer ce jeudi. Plus de 20 années de frustration ont été évacuées par les Blauw en Zwart.

Les matches entre les deux équipes depuis 1998.

09/09/1998 Anderlecht-FC Bruges 2-3

06/02/2000 Anderlecht-FC Bruges 1-1

01/12/2000 Anderlecht-FC Bruges 2-0

21/12/2001 Anderlecht-FC Bruges 1-0

23/03/2003 Anderlecht-FC Bruges 5-1

05/10/2003 Anderlecht-FC Bruges 1-1

11/12/2004 Anderlecht-FC Bruges 2-1

23/10/2005 Anderlecht-FC Bruges 2-2

27/08/2006 Anderlecht-FC Bruges 1-0

03/05/2008 Anderlecht-FC Bruges 2-0

12/04/2009 Anderlecht-FC Bruges 1-0

03/02/2010 Anderlecht-FC Bruges 3-2

03/04/2010 Anderlecht-FC Bruges 2-2

07/11/2010 Anderlecht-FC Bruges 2-2

01/05/2011 Anderlecht-FC Bruges 0-0

15/01/2012 Anderlecht-FC Bruges 3-0

06/05/2012 Anderlecht-FC Bruges 1-1

11/11/2012 Anderlecht-FC Bruges 6-1

14/04/2013 Anderlecht-FC Bruges 1-1

26/01/2014 Anderlecht-FC Bruges 2-0

06/04/2014 Anderlecht-FC Bruges 3-0

30/11/2014 Anderlecht-FC Bruges 2-2

10/05/2015 Anderlecht-FC Bruges 3-1

25/10/2015 Anderlecht-FC Bruges 3-1

17/04/2016 Anderlecht-FC Bruges 1-0

11/12/2016 Anderlecht-FC Bruges 0-0

23/04/2017 Anderlecht-FC Bruges 2-0

05/11/2017 Anderlecht-FC Bruges 0-0

15/04/2018 Anderlecht-FC Bruges 1-0

24/02/2019 Anderlecht-FC Bruges 2-2

04/04/2019 Anderlecht-FC Bruges 2-3

En 1998, Anderlecht est en effet battu par un FC Bruges développant un jeu séduisant. Menés 0-3 à la pause, les hommes de Arie Haan relèvent la tête mais leur réveil est trop tardif et ils s'inclinent finalement 2-3. Le même score que jeudi soir.