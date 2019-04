Autobut de Vanheusden, bijou de Schrijvers: début de match catastrophique du Standard

Dans une rencontre de football, on peut connaitre des fortunes très diverses. Tant d’un point de vue collectif qu’individuel.

Une nouvelle illustration de ce constat ce lundi soir avec les deux premiers buts brugeois face au Standard (4-0). Après une vingtaine de minutes de domination brugeoise plutôt bien cadenassée par les Liégeois, l’ouverture du score est venue des pieds de Zinho Vanheusden. Alors qu’on pensait le Standard rassuré sur cette action dangereuse de Bruges, le jeune Belge a glissé... et poussé la balle au fond de son propre but… S’en sont suivi des mots de réconfort de nombreux joueurs.

Les choses ne sont pas allées en s’améliorant pour Vanheusden puisqu’il a ensuite écopé d’un carton jaune pour une faute sur Wesley qui l’empêchera de disputer le Clasico.

Entre temps, Siebe Schrijvers passait lui une très bonne soirée comme tous les Brugeois. Et moins de deux minutes après l’ouverture du score, il doublait la mise. Hans Vanaken lui offrait une très jolie passe décisive dont il a le secret, Schrijvers contrôlait alors parfaitement avant d’enchaîner et de marquer. Un vrai régal pour les supporters Blauw en Zwart. D'autant qu'ils se rapprochent à seulement un petit point de Genk qu'ils retrouveront dimanche pour le quatrième match de ces Playoffs 1. Le Standard de son côté ne dit pas encore adieu à ses espoirs de titre, mais il pointe désormais à cinq unités de Genk, il n'a plus que deux points d'avance sur l'Antwerp.