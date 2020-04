Au Standard, la situation est grave mais pas (encore) désespérée

Même si la direction liégeoise semble, étonnamment, sereine par rapport à tout cela, l’avenir ne s’annonce pas rose en bord de Meuse. Pas plus qu’ailleurs. Tout le football belge va devoir se remettre en question… Après cette crise, il faudra sans doute repenser le modèle économique, gérer les clubs autrement, diminuer la masse salariale, revoir à la baisse les commissions des agents, etc. Sans quoi, une grande partie du football belge ira droit dans le mur….

3. le dossier Edmilson Junior et son transfert au Qatar. Avec une plainte de Saint-Trond au parquet de Hasselt pour une plus-value de revente non honorée par le Standard.

1. le dossier de l’agent de joueurs Christophe Henrotay (très influent au Standard après le rachat du club par Bruno Venanzi en 2015) et les perquisitions effectuées le 29 janvier dernier à Sclessin et au domicile du président Venanzi.

Mais il est clair que ce refus est très gênant, c’est un euphémisme, pour un club déjà empêtré dans de gros soucis financiers depuis quelques mois. On le sait, la trésorerie du matricule 16 manque cruellement de liquidités. Et la vente de son stade à une nouvelle société immobilière (qui devrait rapporter 12 millions) devrait constituer un bon ballon d’oxygène. Au même titre que les futures ventes de joueurs au cours du prochain " mercato ". Mais un marché des transferts immanquablement revu au rabais, vu la situation exceptionnelle que nous traversons.

Les problèmes soulevés par la commission des licences sont essentiellement de l’ordre de la procédure et de la mise en adéquation de documents. En principe, le club liégeois ne devrait donc pas avoir de souci pour obtenir le précieux sésame. Et pourrait donc continuer son aventure au sein d’une élite du football belge qu’il n’a plus quittée depuis… 1921 !

Combien de clubs rescapés après la CBAS ?

L’assemblée générale de la Pro League se tiendra finalement le 24 avril prochain. Elle prend connaissance d’un premier rapport du groupe de travail mis sur pied pour plancher sur la prochaine saison. Il semble acquis qu’on ne reviendra pas sur l’arrêt de la compétition. Un arrêt décidé le 2 avril dernier par le Conseil d’administration de la Pro League. Par ailleurs, si on devait jouer la finale de la Coupe de Belgique, ce serait bel et bien avant la fin juin et non début août, comme évoqué un moment. Enfin, les menaces de l’UEFA ne modifieront pas l’agenda de la Pro League. L’UEFA a surtout mis la pression sur la fédération belge de peur que d’autres ligues n’emboîtent le pas. Mais, réglementairement, elle n’a pas le droit d’exclure de ses compétitions un pays qui met un terme à son championnat pour force majeure. D’autant que, selon nos informations, l’UEFA ne savait même pas que l’on avait joué 29 des 30 matchs de la phase classique !

La grosse inconnue demeure finalement le format de compétition belge pour la saison prochaine. A 16 ? A 18 ? A 20 ? Tout dépendra, évidemment, des décisions de la CBAS, rendues au plus tard pour le 10 mai prochain. Mais la journée d’hier laissera des traces, c’est une évidence car certains clubs semblent vraiment mal embarqués. L’opportunité d’une série à 20 clubs est réelle. Et la suppression de la D1B (où la moitié des clubs va passer devant la CBAS) devient désormais une donnée intégrable.