AU PROGRAMME "Complètement Foot": spéciale Anderlecht-Bruges!

Rendez-vous donc ce dimanche 15 avril 2018, de 20H à 23H avec David HOUDRET, Pascal SCIME et Alex TEKLAK.



Fin des vacances de Pâques (ou de Printemps) et nous entrons dans le vif du sujet de ces PlayOffs en Pro League! Vendredi, en ouverture de la 3e journée de PO1, le Sporting de Charleroi a partagé l'enjeu face à Genk (2-2). Samedi, le Standard s'est imposé face à La Gantoise grâce à un penalty tardif (1-0). Enfin dimanche, le champion en titre peut relancer le suspens en battant son principal candidat à la succession: Anderlecht à la maison contre Bruges (18H)! ET dès 20H, évidemment c'est "Complètement Foot" (avec David HOUDRET, Pascal SCIME et notre consultant Alex TEKLAK). Emission spéciale en compagnie des nouveaux membres du "Club des Supporters de Complètement Foot" (tous les détails ci-dessous pour vous inscrire!)