AU PROGRAMME "Complètement Foot": émission spéciale 10e et dernière journée de PO1!

Rendez-vous donc ce dimanche 20 mai 2018, de 17H à 23H avec David HOUDRET, Pascal SCIME et nos consultants Alex TEKLAK, Nordin JBARI et Joachim MUNUNGA.



"Dernière" de la saison. Reste a déterminer les places européennes. Bruges est champion. Ce sera l'objet de notre "Top 3 Complètement Foot" : "Selon vous, quels sont les 3 meilleurs brugeois de la saison, et donc artisans du titre"?



Toutes les rencontres de la 10e journée de ces PO1 se jouent ce dimanche 20 mai 2018 à 18H, les 3 matches en direct et en intégralité:

* Charleroi-Standard

* Anderlecht-Racing Genk

* Club de Bruges-La Gantoise



"Complètement Foot", émission spéciale avec David HOUDRET, Pascal SCIME et nos consultants Alex TEKLAK, Nordin JBARI et Joachim MUNUNGA. Dès 17H, les avant-matches et dernières petites infos avant le coup d'envoi. Et, ensuite, de 20 à 23H: débriefing, analyses, réactions et interviews!