Au caractère, les Rouches s'arrachent pour ramener un bon point de Bruges

Dans une rencontre totalement débridée, le Standard est allé puiser dans ses plus profondes ressources pour ramener le point du partage de son déplacement sur la pelouse du FC Bruges (4-4) ce dimanche lors de la 5ème journée des playoffs I de Pro League. Les Rouches ont fait preuve d’une superbe mentalité pour répondre aux offensives brugeoises et arracher l’égalisation dans les arrêts de jeu. Les Blauw en Zwart ne profitent pas complètement de la défaite d’Anderlecht mais comptent tout de même 7 longueurs d'avance sur son dauphin.

Le résumé de la rencontre

Les Brugeois prennent le contrôle du ballon dès l’entame de la partie. Et la première occasion ne tarde pas à arriver. D’une frappe lointaine après 58 secondes, Limbombe alerte déjà Ochoa.

Les Blauw en Zwart enfoncent les Rouches et trouvent la faille après moins de dix minutes de jeu. Vormer profite d’une malencontreuse remise plein axe de Fai pour tromper le portier liégeois d’une frappe soudaine du gauche (8’).

Bruges maîtrise son sujet, le Standard réagit toutefois timidement. Carcela lance bien Edmilson dans le dos de la défense mais le Belgo-Brésilien ne trouve que les bras de Gabulov (16’).

Le leader du championnat poursuit sa domination, Wesley oblige Ochoa à se déployer (23’).

A la demi-heure, la partie s’emballe. Wesley, encore lui, double la mise de la tête sur un excellent service de Vormer (28’).

Alors qu’on pense que le match va tourner à la correction, les protégés de Sa Pinto relancent le suspense. Sur un bon centre de Carcela, Edmilson profite de la déconcentration brugeoise pour réduire l’écart (30’).

Dans la foulée de ce but, les Brugeois se ressaisissent et retrouvent le contrôle du tempo. Auteur d’une superbe inspiration, Diaby régale le Jan Breydelstadion et redonne deux buts d’avance aux Blauw en Zwart (34’).

Mais les Standardmen ne lâchent rien et reviennent à nouveau dans le coup. Edmilson répond à Diaby avec une action individuelle de grande classe et une magnifique frappe en lucarne (40’).

Au retour des vestiaires, les deux formations continuent de se montrer audacieuses. La reprise en demi-volée de Vormer donne d’ailleurs du travail à Ochoa (47’).

Si les occasions se font moins franches, la rencontre conserve un rythme soutenu.

Peu après l’heure de jeu, le Standard réussit même à recoller au score. Sur une rapide reconversion offensive, Carlinhos, monté à la pause, décale Emond sur la droite de la surface. En un temps, l’attaquant liégeois place un plat du pied qui trompe Gabulov (66’). Le portier brugeois n’est pas exempt de tout reproche sur cette phase.

L’intensité baisse quelque peu, les deux équipes resserrent les rangs. Toutefois, à l’image de ce match complètement débridé, la fin de la partie réserve encore son lot de surprise.

A dix minutes du coup de sifflet final, Bruges obtient logiquement un penalty pour une grossière faute de main d’Emond. Diaby ne se fait pas prier pour le convertir et redonner l’avance aux siens (83’). Une réalisation qui semble offrir la victoire aux hommes de Leko.

Et pourtant… Il est écrit que les Liégeois ne s’inclineront pas dans cette rencontre. Au bout du temps additionnel, alors qu’Ochoa est monté dans le rectangle brugeois, Cop est à la retombée d’un coup franc de Carcela et ne laisse pas passer cette ultime chance (90’+3).

Au caractère, les Rouches ramènent donc un point de leur déplacement chez le leader et peuvent encore croire à la deuxième place.