Au bout de l'ennui, le Standard et le Cercle se quittent sur un triste 0-0

Par rapport au onze aligné d'entrée mardi dernier face à l'Ajax, Michel Preud'homme procède à quatre changements : Zinho Vanheusden , Gojko Cimirot , Moussa Djenepo et Renaud Emond remplacent Christian Luyindama , Razvan Marin , Mehdi Carcela et Orlando Sa .

Une fin de rencontre un peu plus animée

Paul-José Mpoku - © BRUNO FAHY - BELGA

A la... 70ème minute, un bon centre de l'international marocain est repris de la tête par Paul-José Mpoku, mais sa reprise de la tête n'inquiète pas Paul Nardi. Dans la foulée, Razvan Marin tente sa chance, mais sa frappe puissante passe juste à côté du but (71').

A un quart d'heure du terme de la rencontre, MPH tente son va-tout en remplaçant Moussa Djenepo par Orlando Sa.

Malgré un jeu un peu plus précis et offensif en fin de match, les Liégeois ne réussiront jamais à inscrire un but et doivent se contenter du point du match nul.