Attendu à Aston Villa contre 10 millions, Kalinic est encore absent de la sélection de Gand

Déjà absent lors du match de Coupe contre Saint-Trond mardi, Lovre Kalinic ne sera pas présent non plus pour la réception du Cercle de Bruges ce week-end. Le portier croate ne fait pas partie de la sélection des Buffalo's. Une absence qui a sans doute un lien avec le mercato d'hiver qui est désormais aux portes et devrait voir Kalinic déménager du côté d'Aston Villa.

Les médias anglais semblent sûrs d'eux: le Croate a déjà conclu un accord avec le club de D2 anglaise. Le montant de la transaction évoqué par les médias anglais et belges est de 10 millions d'euros, ce qui ferait de Kalinic le transfert le plus cher de l'histoire de La Gantoise.