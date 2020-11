Attaque de feu, défense en carton-pâte : le football-paradoxe du séduisant promu du Beerschot

En 12 matches, le Beerschot a donc inscrit 33 buts. Avec cette moyenne de près de 3 roses par match, les Anversois distribuent à foison leurs bouquets épineux et sont les meilleurs artificiers de notre championnat loin devant les autres. La 2e attaque, celle de Bruges , plafonne à 25 réalisations. Mené d’une main de maître par le clairvoyant chef d’orchestre, Raphael Holzhauser (9 buts et 10 assists en 12 matches !), le Beerschot propose un jeu basé sur la percussion, les nombreux appels en profondeur et une efficacité diabolique sur phases arrêtées. Outre Holzhauser , fer de lance évident de cette attaque pétaradante, d’autres pions savent se mettre en valeur : Tissoudali (6 buts, 4 passes décisives), Suzuki (5 buts, 2 assists), Noubissi (3 buts, 3 passes dé). En tout, 10 joueurs différents sont parvenus à trouver l’ouverture depuis le début de saison, preuve que malgré une Holzhauser-dépendance apparente, le danger peut revenir de partout.

Le supporter confortablement assoupi chez lui devant Courtrai-Beerschot a dû halluciner au sortir de sa sieste. Voire même se demander si le marquoir de son téléviseur ne le faisait pas chanter. Parce que dans une Pro League, réputée tactique, physique et peu spectaculaire, des scores de 5-5 sont plutôt rares. Et pourtant, cette saison, le Beerschot semble coutumier du fait, preuve à l’appui. Sur les cinq derniers matches, le promu propose des lignes de stats à faire blêmir un tennisman : 3-2, 5-1, 6-3, 3-2 et donc 5-5. Des scores fleuves qui reflètent bien la mentalité ultra-offensive insufflée par Hernan Losada à ses hommes.

Seulement voilà, cette furia offensive coïncide avec une intrigante indigence défensive. Parce qu’en plus d’être la meilleure attaque de notre championnat, le Beerschot détient également le record de buts encaissés : 33… en douze matches et donc la peu reluisante palme de pire défense de l’élite. Ce samedi contre Courtrai, la défense anversoise a (trop) facilement été prise à défaut. Sur les 2 premiers buts, l’avant courtraisien (Jonckheere et Selemani) se retrouve étrangement seul parmi une forêt de défenseurs anversois, coupablement passifs. Sur le dernier coup-franc à la 94e (qui permet d’ailleurs à Courtrai de revenir à 5-5), toute l’arrière-garde se fait rouler dans la farine, pensant fructueusement remonter en ligne pour créer un hors-jeu mais oubliant finalement De Sart seul dans la surface.

Et Losada a beau fustiger, semaine après semaine, ce manque d’impact et de lucidité défensive, rien n’y fait. Le Beerschot reste une formidable machine de guerre offensive qui se transforme en un pantin vulgairement désarticulé dès qu’il s’agit de défendre. Une dichotomie qui intrigue et qui dépasse les frontières belges puisque le Beerschot est tout simplement la meilleure attaque mais aussi la pire défense… européenne (en tenant compte des 5 grands championnats + la Pro League).

Force est pourtant de constater que pour l’instant, le promu ne paie pas trop cher ses errances défensives à répétition. Les hommes de Losada caracolent à une belle et inattendue 2e place et toisent du regard les principaux cadors au classement. Et si en football l’infernale rengaine "Il faut juste marquer un but de plus que son adversaire pour gagner" est parfois rébarbative, avec les Anversois elle prend tout son sens.