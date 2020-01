Attaquants du Standard : les statistiques inquiétantes...

Les ambitions du Standard pour la 2e partie de saison se sont-elles envolées avec le départ de Renaud Emond pour Nantes ? Sur le plan statistique, la réponse est claire : oui ! Même si la direction liégeoise calme le jeu en tentant un coup de poker. Qui vaut surtout en termes de communication externe… et interne.

Confronté au départ de Renaud Emond vers la Bretagne, Michel Preud’homme le Coach/Directeur Sportif/Vice-Président (NDLA : ne biffer aucune mention, elles sont toutes utiles…) de Sclessin a répondu clairement : " Il n’y aura pas de renfort offensif, on fait avec les attaquants présents, il y a suffisamment de qualité. " En y ajoutant l’éternelle formule d'usage en période de mercato… et en s’offrant une porte de sortie : " Sauf si une opportunité se présente..." Car oui : les finances liégeoises ne sont pas au mieux…

Qui après Emond ?

Plus qu’un un éventuel oubli pour les performances signées par Emond, ce message de MPH résonne surtout comme un conditionnement des attaquants présents : " Je prends sur moi l’absence de renfort et je vous fais confiance… " Sous-entendu : " A vous de me rendre cette confiance. "

Message reçu par le trio Oulare-Avenatti-Cop ? A voir. Mais il faudra plus qu’un boost mental pour augmenter le rendement des successeurs désignés de Renaud le Phénix.

En premier lieu, un reconditionnement physique : depuis leur arrivée en bord de Meuse (Oulare à l’été 2018, Avenatti cet été), les deux premiers ont passé plus de temps à l’infirmerie que sur le pré vert.

Ceci fait, il faudra surtout régler la mire face au but. Voyons les statistiques. Elles sont… faméliques.

De stats à pleurer...

En 18 bouts des matches (5 matches complets seulement) et 755 minutes, Felipe Avenatti n’a trouvé qu’… une seule fois le chemin des filets.

Arrivé douze mois plus tôt, Obbi Oulare n’a également buté qu’une petite fois en 361 minutes réparties sur 10 matches (1 seul presté en entier !). Si l’on y ajoute ses statistiques de sa première saison, on arrive pour Oulare à 17 parties de matches (toutes compétitions confondues), 735 minutes et 2 buts marqués.

Venons-en au 3e larron, le plus souvent utilisé comme 5e roue du chariot mosan : Duje Cop. Arrivé pour 3,5 millions d’euros durant l’été 2017 (mais prêté la saison dernière à Valladolid), le Croate cumule 7 goals en 44 matches en Rouche… mais 1 but seulement cette saison en 557 minutes.

À eux trois, les successeurs désignés d’Emond atteignent donc la moyenne inquiétante d’1 but marqué chaque tranche de… 559 minutes.

Régime triple

À titre de comparaison, Renaud Emond tournait à 192 minutes par but… soit trois fois plus vite que ses compères ! Une moyenne qui monte à 1 but toutes les 187 minutes (2,09 matches) sur les 4 saisons et demies passées par Emond sous la vareuse rouche. Qui plus est, ses 7 buts cette saison ont tous été inscrits en championnat, le véritable objectif du Standard… alors que Cop a buté face à Rebecq en Coupe, et le duo Avenatti-Oulare contre le Cercle et Waasland-Beveren, les deux derniers classés !

Doit-on prendre en compte les 2 derniers avants répertoriés du noyau du Standard ? Le jeune Roumain Denis Dragus affiche juste 5 mini-minutes prestées en Pro-Ligue. Et le vétéran Orlando Sa, relégué chez les Espoirs, n’a jamais digéré ses plats chinois, après ses 13 buts marqués au 1er semestre 2018, et serait aujourd’hui en bras de fer juridique avec sa direction.

Espoir tactique

À la décharge de l’état-major de Sclessin, il y a le système de jeu et l’animation tactique voulue par MPH : une formation à une seule pointe construite par les couloirs, pour favoriser les déboulés de Lestienne et Boljevic, et les centres du tandem Gavory-Vojvoda.

À charge du public de Sclessin de faire foi en le discours de son mage qui continue de marteler que l’objectif de fin de saison est… le podium en championnat. Mais gare : loin derrière l’échappé brugeois, il ne restera que deux places à prendre sur le piédestal…

Tiens, au fait : et Renaud Emond, combien de roses affichera-t-il en Canari fin mai ?