Aster Vranckx : "J'ai confiance en moi... et je le montre"

" Ma carrière va vite en apparence, mais j’ai toujours cru en mes capacités : j’ai confiance en moi, je le montre, mais ça ne fait pas de moi un dikke nek (rires). En fait, je n’aime pas trop parler, je préfère m’exprimer sur le terrain. Pourquoi je n’ai pas été repéré plus tôt par les grands clubs belges ? C’est une bonne question ! (Il sourit) En fait, j’avais déjà les qualités… mais je ne le montrais pas assez ! Quand je suis passé chez les pros, on m’a dit que je devrais digérer la transition… mais tout s’est fait très naturellement. En fait, j’avais déjà la force athlétique requise car j’ai toujours été surclassé : jouer avec des plus grands m’a fait maturer. Je ne suis pas du genre à me mettre du stress : mes parents m’ont appris à relativiser. Dans la vie, il y autre chose que le foot ! Le plus gros stress, c’était ma première titularisation à Courtrai : quand un jeune débute, il a tendance à se mettre la pression, à tout donner, à vouloir être parfait pour ne pas louper sa chance. Mais on comprend au fil des matches que ce n’est pas nécessaire, et la pression s’évapore… "

Dans le radar de grosses écuries comme City, Liverpool, la Juventus et l’AC Milan (" Je ne connais pas les détails, mais oui, mes agents ont parlé avec certains de ces clubs… "), le Brabançon jouait encore chez les jeunes de Woluwé-Zaventem (P2) voici deux ans et demi, après avoir écumé tous les terrains du Brabant avec ses autres clubs précédents, Hoegaerden et Tirlemont.

" Je ne vais pas te mentir, c’est un gros paquet d’argent et ça fait du bien aussi à ma famille… " répond doucement Aster Vranckx , derrière son smart-phone pour cette Zoom-interview imposée par la crise sanitaire et les mesures de distanciation sociale. " Mais moi, je ne fais pas trop attention, je pense d’abord au projet sportif. Je reste moi-même, je ne suis pas le genre à perdre la tête pour un transfert. Je suis fier de moi et d’être un exemple pour ma famille : je savais que j’avais les capacités, mes frères y croyaient aussi. Mais le reste de la famille, les oncles, les tantes, les Mamans et les Papas (sic), personne n’imaginait ça. "

Il est l’une des têtes de pont de la génération qui monte : prodige de Malines, il a déjà signé pour Wolfsburg, qu’il rejoindra cet été. Il évoque le stress des débuts, Onur Kaya, ses chaussures roses, Mehdi Carcela, les cafouillages chez les jeunes, Cristiano Ronaldo et les ratés-semelles. Mais aussi Kevin De Bruyne, la pasta carbonara, Axel Witsel, le crochet en foot, Roberto Martinez et son match-référence contre Anderlecht. Et bien sûr… " les Mamans et les Papas ". Aster Vranckx passe " Sur Le Gril ".

"Le foot pro, c’est chacun pour soi"

Aster Vranckx : "J'ai confiance en moi... et je le montre" - © BRUNO FAHY - BELGA

15 février 2020 : Anderlecht mange la poussière à Malines (2-0), où le jeune Aster (17 ans et demi) écrase le match de sa classe pour sa 4e titularisation en D1A. Bilan perso en bout de soirée : un but et un assist.

" C’est vrai, c’est mon match-référence, c’est le match qui a tout lancé. Et pourtant, j’ai ‘joué tranquille’ (sic) ce soir-là. En fait, les matches pros sont plus faciles pour moi que chez les jeunes : tout y est bien réglé, les tâches sont claires, alors qu’en jeunes, il y a beaucoup de cafouillages (sic). Jouer simple : ça n’a l’air de rien, mais c’est la difficulté. Parfois on veut en faire trop, on veut forcer mais on perd le contrôle. IL faut savoir dribbler, mais le faire quand c’est utile, quand t’as vraiment chaud (sic). Moi, mon geste préféré, c’est le crochet court : celui qui te permet de rebasculer le jeu de l’autre côté ! À mes débuts à Malines, j’ai directement été pris en charge par Joachim Van Damme, Igor De Camargo et Onur Kaya : ils m’ont toujours dit de rester calme et de jouer comme d’habitude. Après, le foot pro, c’est chacun pour soi… mais si on peut aider un équipier, il faut le faire : un jour, on vous renverra l’ascenseur. Mais au final, je crois que le bon joueur finit toujours par émerger. "

" Je boxe pour améliorer ma condition "

Parfait bilingue, Aster Vranckx a grandi dans une famille pas forcément centrée sur le ballon rond : cela lui donne un recul frappant sur les événements.

" Mon père adore la boxe, mes frères en font d’ailleurs… et moi aussi de temps en temps : des séries de deux minutes sur le sac, c’est bon pour la condition. Mes parents m’ont toujours accompagné au foot depuis que je suis petit, ils ont toujours été présents mais sans s’incruster dans les histoires de parents si fréquentes dans les équipes de jeunes… Ils me laissaient faire mon chemin, mais ils ne m’ont jamais lâché ! Aujourd’hui encore, ma mère est derrière moi, elle m’a toujours gardé les pieds sur terre. Elle me disait : ‘Toi, tu veux jouer au plus haut niveau, mais t’as vu le match que tu viens de faire ?’ (Il rigole) J’étais un peu lourd à l’époque : pas vraiment gros… mais lourd. (clin d’œil) Je voulais être Cristiano Ronaldo… mais j’étais trop lent : on m’a redescendu dans l’entrejeu, et c’est vraiment mon truc ! Pourquoi j’étais lourd ? Disons que j’aimais bien la pasta carbonara et les frites, encore aujourd’hui d’ailleurs ! Mais plus jamais avant les matches… (rires) Je me dis que les sacrifices, je dois les faire maintenant que je suis jeune, parce que plus vieux, c’est plus difficile… "