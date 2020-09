Aster Vranckx chez les Diables ? "Je préférerais jouer pour la Belgique plutôt que le Congo"

Ces dernières semaines, le jeune Aster Vranckx (17 ans) est passé par toutes les émotions. Auteur d’un des (voire le) ratés de l’année dans la courte défaite de Malines face à Ostende (0-1), le médian s’est rattrapé ce weekend en plantant un doublé pour crucifier Saint-Trond (2-0). Après ces deux semaines renversantes, le Malinois était en direct (avec Loris Brogno) dans une des séquences de la Tribune de ce lundi.

La jeune pépite a bien évidemment été questionnée sur ce raté qui a fait le tour du monde. Avec beaucoup de maturité et de philosophie, il se livre : "Sur le moment même, je n’ai rien compris. Quand on voit l’action, on se demande comment on peut rater ça. Mais après, je me suis juste mis dans la tête de ne pas baisser les bras et de finir mon match. Cette semaine, je n’y ai pas pensé. Peut-être juste avant le match, je me suis dit "Bon, aujourd’hui tu dois marquer", mais après, je ne me suis pas dit "tu as raté l’autre fois, donc tu dois marquer cette fois-ci." Je ne me suis pas mis cette pression-là. J’ai bien dormi."

Grâce à ses bonnes prestations, Vranckx est sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers. Un éventuel départ est-il envisagé ? Pas sûr, à écouter le principal intéressé : "Cela fait plaisir d’entendre ces rumeurs. Mais pour l’instant, j’ignore un peu ces choses-là. J’essaie juste de me focaliser sur mon club et de faire de mon mieux chaque semaine."

International chez les jeunes en Belgique, Aster Vranckx, Belgo-Congolais, se dirige-t-il vers une éventuelle carrière chez les Diables ou au sein de l’équipe nationale congolaise ? "Moi je préférais jouer pour la Belgique. On ne sait jamais… mais là je me focalise sur la Belgique" conclut-il.