Assist de Kossounou, but de... Mata : la défense de Bruges collabore pour un auto-but gag

Erreur de la défense brugeoise et but pour Ostende. - © BRUNO FAHY - BELGA

Assist de Kossounou, but de... Mata : la défense brugeoise collabore pour un auto-but gag - Pro... Confortable leader, le Club de Bruges se déplaçait à Ostende dans la peau d'un grandissime favori ce mercredi soir. Malheureusement pour eux, les Blauw&Zwart ont été cueillis à froid dès le quart d'heure sur une bévue assez.. monumentale de sa défense. Sur une contre-attaque et un centre côté droit, le binôme Kossounou-Mata s'est complètement emmêlé les pinceaux. Tentant de dégager le ballon d'une talonnade en plein déséquilibre, l'Ivoirien a dévié le cuir dans les pieds de son coéquipier. Ni une, ni deux, le ballon a finalement terminé sa course au fond des filets d'un Simon Mignolet pantois sur sa ligne. Heureusement pour les Brugeois, l'inévitable Bas Dost est passé par là pour rétablir l'égalité dans la foulée.