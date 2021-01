Arthur Theate : "La seule erreur du coach a été de me mettre sur le terrain…"

Dans la défense ostendaise, on le reconnaît de loin avec sa grande tignasse frisée : anonyme voici six mois, jeté de Sclessin, il est l’une des révélations de la saison de Pro-League. Il évoque la galère, Carles Puyol, les datas dans le foot, Pelé Mboyo, le vaccin du Covid et Roberto Martinez. Mais aussi son jeu de tête, Sébastien Dewaest, les lockdown-parties, son coach Alexander Blessin, les mouettes et Remco Evenepoel. Et bien sûr… ses tifs. Arthur Theate passe " Sur Le Gril ".

Impossible de le louper avec son mètre quatre-vingt-six, son jeu énergique… et, bien sûr, ses crolles en tous sens : Arthur Theate est un Liégeois bon teint, souriant, tonique, massif… et qui va droit au but. Dans les duels comme en interview.

" Mon nom ? Non, je ne fais pas de théâtre… On m’a souvent charrié avec ça à l’école, et les Flamands n’arrivent pas à prononcer mon nom " sourit Arthur Theate. " D’ailleurs je déteste le théâtre… surtout sur le terrain quand les attaquants en font après un duel un peu musclé ! (rire) Sinon, forcément, on vient souvent avec mes cheveux : il n’y a pas d’histoire particulière, je les ai laissés pousser… et voilà. Maintenant, je dois les attacher en match, sinon je ne vois plus rien ! L’avantage, c’est que je ne souffre pas de la fermeture des coiffeurs avec le confinement… En plus, ma mère est coiffeuse ! Ca me fait une tête reconnaissable, mais ce n’est pas pour un plan marketing ! C’est comme les jeunes qui se décolorent les cheveux, ça leur fait une image de marque. J’ai même été voir sur FIFA quand le jeu est sorti, mais les concepteurs m’ont raté : ils m’ont mis des cheveux… lisses. D’ailleurs, je n’utilise pas mon personnage dans le jeu : il n’est pas bon, il n’apporte aucune plus-value à mon équipe ! En tout cas, j’espère être meilleur en vrai… (rire) Si les filles me tournent autour ? Je ne sais pas, j’ai ma copine… "

" Pas d’intouchables en foot… "

À 20 ans, ce fan de Liverpool (" Mon équipe préférée… avec Ostende ! ") et de Carles Puyol (" Mais pas pour sa coiffure, pour son style de jeu ! ") vient bien de nulle part. Formé au Standard et à Genk, Theate s’est retrouvé sans contrat durant l’été et n’a rebondi qu’à la suite d’un test passé dans le club côtier, alors en pleine reprise.

" J’ai toujours eu la conviction que je réussirais. Mais si vous m’aviez dit il y a 6 mois que j’aurais gratté aujourd’hui 18 titularisations sans sortir une seule minute, je ne vous aurais pas cru " reprend Theate. " La rencontre avec le coach Alexander Blessin a tout changé pour moi : je le remercierai toute ma vie car il a pris un gros risque, même pour lui, en faisant de moi un titulaire alors que je sortais du noyau U21 du Standard. Apparemment, je rentrais dans son casting : je suis un bosseur et je prends tous les conseils. Le foot pro, c’est bien différent du foot des jeunes : il faut de la rigueur, du sérieux, il y a les enchaînements training-match, tout est carré ! Et votre destin peut changer avec un coach : regardez Sébastien Dewaest à Genk, mon meilleur ami dans le foot et la plus grosse force mentale que je connais ! Ou encore le duo Obbi Oulare-Felipe Avenatti à Sclessin… Il n’y a pas d’intouchables en foot. "