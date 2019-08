Arrivée imminente d’un Diable rouge à Anderlecht ?

Anderlecht, qui a partagé contre Malines vendredi soir (0-0), ne compte toujours pas de victoire après la troisième journée du championnat de Belgique. Les Mauves n’ont inscrit qu’un seul but en trois parties de Pro League et cherchent un élément offensif. Il n’en fallait pas plus pour qu’une rumeur, qui peut sembler un peu folle, apparaisse du côté du RSCA.

L'arrivée d'un Diable rouge serait imminente. C’est le nom de Michy Batshuayi qui s’est installé au-dessus du Parc Astrid. L’idée peut sembler improbable, mais Vincent Kompany a pris l’habitude de tenter, sans succès actuellement, de rapatrier des joueurs belges, comme Thomas Vermaelen. La situation de Batshuayi interpelle également : l’avant belge collectionne les prêts et n’est jamais parvenu à convaincre totalement à Chelsea, là où Frank Arnesen, directeur technique, entretient de bonnes relations après son passage comme directeur sportif. Interrogé par nos soins au sujet de cette rumeur ce samedi après-midi, le directeur sportif mauve Michael Verschueren s’est contenté d’un sourire accompagné d’un "Pure spéculation...".

D'autres noms peuvent être envisagés : Christian Benteke (mais il était titulaire ce samedi avec Crystal Palace), Kevin Mirallas (qui semblait plutôt se diriger, de son propre aveu, vers le Standard) ou encore Nacer Chadli (réserviste à Monaco et déjà contacté par le RSCA. Après les retours de Kompany, de Simon Mignolet ou encore de Laurent Depoitre vers la Pro League, pourquoi pas celui d'un autre Diable rouge ? Plus rien ne nous étonne, en tout cas, durant les récentes semaines.