Arrivée de Vercauteren à l'Antwerp : pour du rendement ? Demandez Franky !

Luciano D’Onofrio a encore frappé. Mine de rien, c’est un très gros coup réalisé par l’Antwerp, et son sulfureux directeur sportif, de rapatrier Franky Vercauteren au pays. Genk avait tenté l’affaire à l’automne, le Standard aussi ces derniers jours… avec, à chaque fois, le même refus de l’intéressé pour " raisons familiales ". Car oui, le concepteur du centre-banane mauve avait profité de son passage à Samara, en Russie, pour y refonder famille.

Sauf que pour son choix anversois, Vercauteren ne parle... plus de paramètres familiaux : il n’évoque qu’un " challenge sportif ". Permettons-nous, quand même, d’y ajouter un gros volet financier : le boss du Great Old, Paul Gheysens, a le portefeuille très épais… et les ambitions qui vont avec.

D’Ono a donc réussi à tacler son ex-centrale rouche dont les finances crient famine. Il sait aussi que Vercauteren n’a pas son pareil pour remettre très vite une équipe sur les rails : charisme, expérience, rigueur… et fermeté quand elle s’impose. Sur ses 6 mois de coaching au Parc Astrid (avant le stop pour raison Covid) comme " belle-mère " du process Kompany, Vercauteren a remonté le rendement local à 60 % des points. Pour… 22% pour le duo Davies-Kompany avant lui.

Roi du rendement

Adepte d’un jeu organisé et réaliste, Vercauteren n’est pas le chantre du foot-champagne, mais il n’a pas son pareil pour rentrer du bois au plus vite avant l’hiver. Deux fois champion avec Anderlecht. Sacré avec Genk après une saison-galère. Architecte de la remontée en D1 du Cercle de Bruges… jusqu’alors à la rue en D2. Reconstructeur d’OHL au début du projet Leicester. N’en jetez plus, la coupe est pleine.