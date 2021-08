Aron Donnum : "J’ai seulement reçu 15 minutes mais c’était suffisant pour conclure la rencontre"

Aron Donnum : "J’ai seulement reçu 15 minutes mais c’était suffisant pour conclure la... Le Standard s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche grâce à un but de Tapsoba tombé en toute fin de match. Un but dans lequel la recrue liégeoise Aron Donnum a déjà joué un rôle important puisqu'il est à l'assist. A peine arrivé, déjà décisif, le Norvégien explique cela par l'atmosphère qui règne au sein du vestiaire et la volonté de l'intégrer du noyau Rouche : "Mes équipiers m’ont réservé un super accueil donc pour moi il suffisait de jouer au football. C’est un bon terrain, je devais juste m’amuser. J’ai seulement reçu 15 minutes mais c’était suffisant pour conclure la rencontre". Et le nouveau Rouche était particulièrement heureux de la façon dont les Rouches ont terminé la rencontre : "C’est parfait. Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Je suis fier des gars. C’était un match compliqué. C’est dur de se déplacer ici à Zulte Waregem. On peut le voir aux résultats précédents que nous avons fait ici. Nous marquons en fin de match et puis nous avons été très forts dans notre rectangle". Au moment de signer pour le Standard, Donnum n'a pas hésité : "C’est un bon championnat. Tout le monde sait ça. Et le Standard est un grand club, un des meilleurs clubs en Belgique. Donc c’était un choix facile pour moi. Je vais pouvoir me développer donc c’est super". Reste maintenant à savoir combien de temps de jeu Mbaye Leye accordera au Norvégien dimanche prochain pour la réception de l'Antwerp.