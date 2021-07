Aron "Crazy" Dønnum, le nouveau N.11 du Standard, se présente : "C'est un rêve d'enfant qui se réalise"

Aron Leonard Dønnum a profité de ces derniers jours pour faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers et le staff du Standard, le club qu'il a choisi pour quitter sa Norvège natale et tenter une première expérience à l'étranger.

Très performant ces dernières semaines (le championnat norvégien est en cours, il a inscrit six buts en dix matches avec Vålerenga), Aron Dønnum, qui se dit "fully fit", et qui pourrait donc très rapidement intégrer la sélection de Mbaye Leye, a rencontré la presse pour la première fois depuis son arrivée en Belgique ce mardi en début d'après-midi.

"C'est un rêve d'enfant qui se réalise, explique le nouveau N.11 du Standard, qui peut jouer dans l'axe ("en N.10") ou au poste d'ailier droit. Cela fait quelques années que je reçois des offres de l'étranger, mais ça ne me convenait pas à 100%. Beaucoup de clubs s'intéressaient à moi, mais j'ai senti que le Standard me voulait vraiment. Je me sens depuis un certain temps déjà assez "bon" pour tenter ma chance à l'étranger, mais j'attendais le meilleur moment."

Très posé lors de sa présentation, Aron Dønnum (on prononce "Denum") présente souvent un autre visage une fois sur la pelouse. "En match, je suis tellement dedans que je deviens "crazy" (il l'a répété plusieurs fois au cours de la conférence de presse, ndlr), fou, mais dans le sens positif du terme. Je donne tout, j'ai une mentalité de gagneur. Pendant le match, je réagis à tout avec passion. J'espère pouvoir apporter du "fun", c'est important ! Je suis très heureux d'être au Standard, et je suis concentré à 100% sur ce club. L'étranger, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, et je suis très heureux que cela commence ici ! C'est une toute nouvelle étape dans ma carrière, c'est aussi un test, en quelque sorte. Je veux continuer à m'améliorer, à un niveau plus haut que celui que j'ai connu en Norvège. Je veux m'y habituer le plus vite possible."

Le nouvel acolyte d'Erling Haaland en équipe nationale norvégienne (sa première apparition date du mois de juin dernier) espère être le digne successeur de son compatriote Ole Martin Årst, qui a porté les couleurs du Standard entre 2000 et 2003, à Sclessin.

"Je veux jouer l'Europe avec le Standard. J'étais dans le stade vendredi, et même s'il n'était pas plein, j'ai été très impressionné par l'ambiance mise par les supporters. Cela m'a laissé une très bonne impression ! Je sais qu'il y a de la pression, je suis le seul transfert entrant pour l'instant, mais j'aime ça. J'aime que les gens attendent des choses de ma part. Je suis prêt à jouer, et je me réjouis de commencer !"