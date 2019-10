Arnesen remercié à Anderlecht, Vercauteren arrive comme entraîneur principal

Les choses bougent (encore) du côté du Sporting d’Anderlecht. Alors que l’on pressentait du mouvement sur le petit banc, et la mise à pied de Simon Davies, c’est finalement Frank Arnesen, le directeur technique, qui a pris la porte, ce jeudi.

Arrivé le 3 janvier dernier au sein du club bruxellois, celui passé notamment par Tottenham, Chelsea ou le PSV, était censé faire profiter les Mauves de son carnet d’adresses. Finalement, l’arrivée en fanfare de Vincent Kompany et de son projet aura relégué Arnesen au second plan, rendant le divorce inévitable.

Mais le départ du Danois n’est pas le seul mouvement enregistré à Saint-Guidon. Un autre nom bien connu dans la maison mauve arrive : Franky Vercauteren. Il va remplacer Davies en tant qu’entraîneur principal. Jusqu’ici, il occupait le poste de conseiller sportif pour le compte de l’OH Louvain, en D1B.

C’est la troisième fois que les chemins d’Anderlecht et de Vercauteren se croisent. Après avoir endossé la vareuse de joueur et costume d’entraîneur (adjoint d’abord, principal ensuite), le voici donc de retour à la manœuvre. Dans un communiqué, le RSC Anderlecht précise que "Frank est quelqu’un qui veut et peut travailler avec les jeunes, il l’a déjà démontré plus d’une fois par le passé. Il représente en outre le football attractif et offensif. Lors des conversations, il est apparu clairement qu’il veut pleinement s’inscrire dans la vision mise en place dans ce club par Vincent Kompany et qu’il veut aider à la développer."

Enfin, s’il est gentiment écarté au profit de l’ex-Petit Prince du parc Astrid, Simon Davies restera bien dans le staff (de plus en plus) élargi des Mauves, en tant qu’entraîneur de terrain durant la semaine. "Dès le début, Simon s’est énormément investi afin d’assurer pleinement son rôle de T1 au sein de cette structure. Son engagement pour faire réussir ce projet à Anderlecht est particulièrement important. Nous pouvons difficilement le blâmer, mais nous devons oser faire des ajustements où ils s’avèrent nécessaires. Simon connaît parfaitement les principes footballistiques que Vincent souhaite inculquer à l’équipe. Et c’est la raison pour laquelle il est important qu’il poursuive son bon travail en tant qu’entraîneur de terrain durant la semaine, en fonction évidemment de la composition et des directives tactiques aura à l’esprit."

Après un début de championnat dramatique, les têtes pensantes du Sporting bruxellois ont donc choisi la voie du remaniement. Reste à voir si ces changements trouveront leur prolongement sur le terrain pour enfin faire décoller les Mauves au classement.