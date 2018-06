Arnaut Groeneveld vient renforcer le secteur offensif du Club

Le Néerlandais Arnaut Danjuma Groeneveld a rejoint les rangs du champion de Belgique. L'ailier de 21 ans s'est lié pour 4 saisons avec le FC Bruges après avoir passé la traditionnelle visite médicale.



Formé au PSV Eindhoven, Groeneveld s'est affirmé avec le NEC Nimègue en deuxième division. Il sort d'une saison pleine avec 13 buts. Et avec 17 assists au compteur, l'international espoir néerlandais (4 sélections, 2 buts) a tout simplement été le meilleur passeur du championnat.



"Je suis très content de venir à Bruges", confie le droitier qui peut évoluer sur les deux flancs et dans l'axe. "J'avais plusieurs propositions mais j'ai opté pour le Club. L'histoire et les résultats sont déjà très beaux, mais j'ai regardé plusieurs matches et j'ai vraiment été impressionné par les fans. Ils sont uniques".



Après Mats Rits, Groeneveld est le deuxième renfort des Blauw en Zwart.