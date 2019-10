Arnauld Mercier : "Je ne regarde jamais le classement…"

C’est un Français natif du Calvados qui a planté sa tenté au milieu du Pays de Waes : inattendu casting. Investi de la mission-sauvetage, il évoque le plaisir du jeu, Didier Deschamps, les " matches de merde ", ses 6 années de… restaurateur et Carlo Ancelotti. Mais aussi le catenaccio, les caméras de Roberto Martinez, le vestiaire partagé avec Andrea Pirlo, le Footgate et Mehdi Carcela. Et surtout le " L " dans son prénom. Arnauld Mercier passe " Sur le Gril ".

Il a la voix assurée, le regard droit et les épaules qui respirent la confiance. Après le démarrage raté sous Adnan Custovic (1 point sur 15), Waasland-Beveren a trouvé en son nouveau guide des raisons d’espérer. Sur ses 4 premiers matches, Arnauld Mercier a pris 6 points sur 12 et n’a connu la défaite qu’à sa 5e sortie, qui plus est à La Gantoise. Du coup, le Freethiel a cédé au Cercle sa lanterne rouge.

" Ma vision du foot s’articule autour de 3 mots : audace, attaque et équilibre " explique le technicien français de 47 ans, qui n’avait jusqu’ici connu que les étages inférieurs (Francs Borains, Seraing, Roulers). " Même quand vous êtes mal classé, il faut aller de l’avant : subir, c’est donner à l’adversaire, a priori plus fort, toutes les chances de vous surprendre. Moi, je dis à mes joueurs qu’ils doivent accaparer le ballon, aller chercher l’opposant le plus haut possible et le prendre à la gorge. Le foot reste un jeu et doit être synonyme de plaisir : moi, je veux minimiser l’enjeu et optimiser le jeu. Si on se maintient, ce sera dans le plaisir et pas dans la souffrance. Si vous mettez la pression, vous ne faites que paralyser vos joueurs. Je coache aussi mes dirigeants en leur disant qu’ils doivent cesser de dire qu’il faut gagner… car tout le monde sait qu’on est là pour ça : tout le monde vise la même chose, c’est pour cela qu’on s’entraîne et qu’on joue ! Donc moi, je ne regarde pas le classement avant la dernière journée, et je dis à tout le club de faire pareil : le classement, c’est pour les journalistes et les parieurs ! Et je dis qu’on a… 100 % de chances de se sauver, car c’est le sens de notre projet. Et si moi, je n’y crois pas, qui va y croire ? "

" En Italie, j’ai vu des choses pas très jolies…

Recruté à Beveren à sa 3e tentative (" J’ai refusé à l’époque où j’étais engagé avec Roulers pour la montée en D1B, il y a eu un nouveau contact avant que le club n’engage Philippe Clément, et cet été je me suis dit qu’il fallait prendre ce train qui ne passerait peut-être plus "), Mercier a un parcours atypique : défenseur central à Valenciennes, il a aussi joué 4 saison en Italie avant d’embrasser la carrière de coach à 31 ans, vaincu par les blessures.

" J’étais un arrière porté vers l’attaque, je marquais 10 buts par saison à Valenciennes et ma philosophie offensive de coach vient de là. J’ai souvent été capitaine des équipes où je jouais et je m’intéressais à la tactique. J’essaie aussi d’impliquer mes joueurs dans mes réflexions mais les jeunes d’aujourd’hui manquent parfois de leadership. En Italie, j’ai étoffé mon bagage tactique et mon modèle d’entraîneur reste Carlo Ancelotti, que je rêve de rencontrer. À la Reggina, j’ai joué avec le jeune Andrea Pirlo, qui évoluait en 10 et qu’Ancelotti a fait venir à Milan pour le faire reculer en 6 créatif et créer le concept de meneur bas. Andrea était un gars charmant, il distribuait les boîtes de chaussures de son sponsor aux jeunes du club. Ce sont les belles années, juste après le titre de la France à la Coupe du Monde 98 : j’ai bénéficié de cette vague pour les joueurs français et j’ai beaucoup appris en Italie, où je rêve un jour de coacher. Même si j’y ai aussi vu des choses pas très jolies et les côtés nauséabonds du foot, j’écrirai tout cela un jour dans un livre. D’ailleurs, les Italiens ont payé ces années-là après " (NDLA : le Calciopoli et la rétrogradation de la Juventus).

" Si on me demande d’affaiblir mon équipe, je rends ma casaque "

En signant à Waasland-Beveren, Arnauld Mercier prenait aussi un risque : le nom du club reste lié au Football-Gate et ce dimanche programme les retrouvailles des deux clubs maudits… pour le premier remake de ce sulfureux Waasland-Malines, un an et demi après les faits.

" Ça ne m’intéresse pas de parler de ça, c’est du passé, et ça ne m’a pas effleuré avant de signer. Il y a une enquête judiciaire mais je crois qu’on a un peut tout mélangé dans cette affaire, les malversations financières et le trucage de matches. Moi, je m’occupe de ce sur quoi j’ai prise : le reste, je zappe. Et si un jour, on devait m’approcher pour me dire d’aligner une équipe affaiblie, je rends ma casaque illico : moi, je fais jouer les meilleurs, chipoter ne fait pas partie de mes valeurs. Maintenant, le foot est ce qu’il est, une sorte de nébuleuse de la vie en accéléré, en pire… et en mieux. C’est vraiment un monde qui a son fonctionnement particulier. Aux Francs Borains et à Seraing, j’ai occupé des fonctions qui touchaient aussi au recrutement : les joueurs, même jeunes, ont un agent, parfois deux ou même trois, il y a de quoi s’y perdre. Mais moi, ça ne m’abîme pas, je reste moi-même, quelqu’un de positif et d’optimiste : je trace ma route. "

" Les footeux, c’est simple… "

Titulaire d’un diplôme en management sportif, Arnauld Mercier a aussi fait un détour par… l’horeca : durant 6 ans, il a géré un restaurant dans le Nord de la France.

" J’avais besoin de sentir comment le monde réel fonctionnait en-dehors du foot. Pour mon diplôme, j’ai dû monter des événements sportifs et m’imprégner des différentes composantes du sport. Et ça me sert pour mener des groupes humains. J’ai dirigé 15 salariés dans mon restaurant, et je peux vous dire que gérer des footballeurs après ça, c’est simple. (rires) J’essaie de transmettre ceci à mes joueurs : goûtez la chance que vous avez, chaque jour je rêve de retrouver mes 20 ans, de quand j’étais joueur. On vit dans un monde difficile, où des gens bardés de diplômes ne trouvent pas de boulot ou alors pour des salaires de misère. Je dis à mes joueurs : savourez, coupez vos portables, parlez-vous et partagez. "

" Le joueur est la norme, pas l’entraîneur "

Que ce soit aux Francs Borains, à Roulers ou à Seraing, Arnauld Mercier a montré qu’il était capable de faire rapidement progresser une équipe : le fil rouge est chaque fois un redressement rapide, tel un vrai coach de résultats. Même si au final, l’entraîneur est toujours perdant : c’est lui qu’on finit toujours pas limoger…

" À Seraing, j’ai connu cette injustice d’être viré après une saison extraordinaire où on a fini 4e avec la meilleure attaque, un an après être monté. Après-coup, les dirigeants ont fait leur mea culpa. Mais parfois, ce sont des éléments extra-sportifs qui jouent... Moi, j’ignore le stress et je ne crains pas le C4 : tout entraîneur sait qu’il est jugé sur les résultats. Et je préfèrerai toujours gagner petitement 1-0 après un match de merde, que de perdre 5-4 après avoir bien joué. En fait, moi, je veux toujours gagner… mais 5-4, pas 1-0 ! Mais entre le catenaccio et le tiki-taka, je choisis le catenaccio : le résultat reste le paramètre ultime, qui occupe toute une semaine de travail. Et partout où j’entraînerai, j’adapterai mon game-model aux moyens en place. Je ne suis pas quelqu’un qui vient et impose son carcan : c’est le joueur qui est la norme dans un club, pas l’entraîneur. Même si oui, la part du coach dans une victoire est importante. Combien de pour cent ? Je ne vais pas chiffrer, mais c’est beaucoup… Mais tout faire est difficile : voyez le cas de Vincent Kompany à Anderlecht. Malgré son intelligence et son talent, c’est un cadeau empoisonné que la direction lui a fait. La solution avec Frank Vercauteren le prouve d’ailleurs et est bien plus équilibrée. "

Martinez, ce novateur

On lui demande de citer trois renforts qu’il choisirait s’il avait carte blanche pour son équipe, il réfléchit… puis se lance : " On a surtout des problèmes offensifs, donc je prends Mbokani, Yaremchuk… et le 10 du Standard… comment s’appelle-t-il encore ? Oui, c’est ça, Carcela : quel joueur celui-là ! " Avant d’ajouter un autre Gantois, Jonathan David : " Celui-là aussi, il a tout. "

Et de louer enfin le modèle belge. Lui, le Français atypique qui mène sa carrière dans nos contrées… surtout flamandes.

" Le milieu du foot belge n’est pas du tout conservateur comme on le dit parfois. Waasland-Beveren ose me faire confiance, comme il l’a fait avec d’autres jeunes coaches avant moi. Et on voit où en est Philippe Clément aujourd’hui…Moi, je veux bien suivre le même parcours (rires) Quand j’ai fait ma Licence Pro à Tubize, j’ai appris des choses très novatrices et j’ai eu l’occasion de rencontrer Roberto Martinez qui est quelqu’un d’exceptionnel : il s’implique pour le développement du football belge ! Et si chaque club jusqu’à la D2 Amateur dispose aujourd’hui d’une caméra pour perfectionner ses modules d’entraînements, c’est grâce au Sélectionneur Fédéral. Votre équipe nationale est d’ailleurs exceptionnelle : je ne serais pas étonné qu’après ce que vous avez vécu en Russie contre la France, les Diables en aient tiré les leçons et qu’au prochain Euro, un tel duel tourne cette fois en votre faveur. Même si je suis et je reste Français, hein ! (rires) Et que Didier Deschamps est passé maître dans l’art de gagner. C’est un visionnaire et un vrai leader : il était capitaine de Nantes à 20 ans quand même ! "

Et Arnauld Mercier de retourner à ses fiches sur un dernier clin d’œil. Tiens, au fait, et cette lettre " L " perdue dans son prénom : une coquille de l’Etat-Civil ? " Ce sont les ailes (NDLA : jeu de mot sur le ‘L’) qui vont permettre de prendre mon envol ! (rires) Non, je plaisante : c’est une originalité voulue par mes parents. Et j’en suis très fier ! "

Et si son envol était quand même pour bientôt ?

" Sur le Gril ", un rendez-vous hebdomadaire d’Erik Libois à retrouver sur Vivacité le vendredi soir à 20h10, le samedi soir à 22h10 et le dimanche vers 16h30. Et le lundi en télé dans La Tribune.