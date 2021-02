Arnaud Bodart remonté : "A chaque fois qu’on peut faire la bonne opération, on passe à côté de notre match"

Arnaud Bodart remonté : "A chaque fois qu'on peut faire la bonne opération, on passe à côté de... Avec les défaites de Charleroi et d'Anderlecht et les partages d'Ostende et Malines, le Standard avait un gros coup à jouer lors de son déplacement à Zulte-Waregem dimanche après-midi. Battu 3-2, il a manqué le coche. Son gardien de but Arnaud Bodart était décidément contrarié après la rencontre et a mis en évidence ce qui a fait défaut à son équipe au micro d'Elevant Sports. "Le résultat est logique. Nos adversaires ont montré beaucoup plus d'envie. Ils ont pris le match avec une plus grande motivation que nous. De notre côté, on était assez endormi. Je pense qu'on était prêt pour ce match mais il a manqué cette envie. Il n'y a pas de supporters et on n'entendait personne parler sur le terrain. Peut-être qu'il a aussi manqué un peu de révolte." Désormais 9e de Pro League après 5 matches sans victoire, le Standard est las de manquer ce genre d'opportunités. "Cela se répète un peu depuis le début de saison. A chaque fois qu'on peut faire cette bonne opération au classement, on passe à côté de notre match. Il faut faire des erreurs pour progresser mais là ça se répète. Il va falloir que l'on fasse quelque chose. Il faut donner le tout pour le tout. Moi, j'y crois, je suis motivé. L'équipe est motivée aussi et on va tout faire pour essayer d'aller chercher le top 4."