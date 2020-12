Arnaud Bodart déçu après le partage du Standard : "Malheureusement, on n'est pas récompensé"

Arnaud Bodart a répondu aux questions d’Eleven Pro League après le partage (2-2) enregistré par le Standard face à Malines dans le cadre de la 15e journée de Pro League. Les Liégeois, qui menaient encore 2-1 à quelques minutes de la fin, ont été rejoints in extremis.

"Je suis déçu, forcément" explique le gardien du Standard. "On menait ce match, à domicile. Mais cela ne fait qu’un point aujourd’hui. Je pense qu’on a fait un bon match. On peut dire qu’on a fait une toute bonne première mi-temps aussi. Et malheureusement, on n’est pas récompensé."

Bodart avait pourtant permis à quelques reprises de sauver des ballons chauds. "C’est mon boulot. Quand je peux aider l’équipe un maximum, je le fais. Aujourd’hui, malheureusement, cela ne rapporte qu’un point."

Il y a une éclaircie à noter dans ce match, la montée de Mehdi Carcela. Le Standarman a montré des bonnes choses, après avoir été mis sur le côté à cause du Covid 19. "On sait de quoi Mehdi est capable" termine le jeune gardien. "Aujourd’hui, il fait une très bonne montée. J’espère que par la suite il continue à monter en puissance et nous aider."