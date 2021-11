Retenir le positif. C’est avec cet état d’esprit qu’Arnaud Bodart s’est présenté aux interviews d’après Bruges – Standard. Auteur d’une erreur sur le premier but brugeois, le portier liégeois arborait un large sourire après la remontée de son équipe.

"C’est clairement de ma faute, je me suis bien loupé sur ce coup-là", admet Bodart à propos de son erreur. "J’ai voulu caler la balle… je ne sais pas ce que j’ai fait avec mes mains. Je le reconnais, il n’y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on a ce 2-0 qui nous donne un coup supplémentaire sur la tête. J’espère que je me suis rattrapé en sauvant le 3-0 car dans la foulée on fait le 2-1. Les erreurs, ça fait partie du jeu. En tant que gardien, une erreur est toujours possible. C’est là qu’il faut toujours montrer du caractère et aller de l’avant. Il faut se dire que c’est passé et on ne sait rien y changer."

Concentré et déterminé, Bodart a sans doute montré l’exemple à ses équipiers. Le gardien du Standard a vu des signes encourageants en vue des prochaines semaines. "On a montré énormément de caractère. On était plus frais qu’eux physiquement. On a fait une très très belle semaine qui se ponctue par un partage à Bruges, où l’on sait que c’est très compliqué de faire quelque chose. Ça peut être un déclic. On l’espère, il est tant attendu. On construit petit à petit. On va de l’avant et ça va payer à un moment ou un autre."

Le Standard est 13e de Pro League avec 17 points et n’a plus gagné en championnat depuis le 12 septembre dernier contre Seraing.