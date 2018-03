Arbitrage : Dernières révisions avant le grand examen des play-offs

Que font Ivan Leko (entraîneur de Bruges), Yves Vanderhaeghe (Gand), Adnan Custovic (Ostende) ou encore Frank Defays (Mouscron) dans un auditoire, à la veille des playoffs ? Ils prennent des notes ! Eh oui. L'Union belge avait convié ce jeudi les entraîneurs ou représentants de tous les clubs des playoffs (1 et 2) à une petite séance de consignes arbitrales. Ou plus précisément, un petit focus sur quelques points de règlement parfois mal interprétés par les acteurs de terrain.



"Certains joueurs ne connaissent pas les détails des règlements"



Et ce rappel semble plutôt utile : "De temps en temps, certains joueurs ne connaissent pas les détails des règlements", avoue Paul Allaerts, l'ancien arbitre passé "de l'autre côté" (il est désormais directeur général à Mouscron). Plus question désormais pour un joueur de s'offusquer parce qu'il reçoit un carton jaune pour avoir réclamé l'assistance vidéo (le VAR), par exemple. Le point a été rappelé à l'assistance, les clubs devront faire redescendre l'information jusqu'au vestiaire.

"Il y a des tendances qui se dégagent des matches belges et européens aussi", explique Johan Verbist, le patron des arbitres à l'Union Belge. "On a donc donné des instructions à nos arbitres lors d'un stage, pendant le mois de mars, et c'est important que les clubs et les coaches soient au courant aussi de ces consignes. Qu'ils sachent pourquoi les arbitres prennent telle ou telle décision."

Mieux comprend pour mieux réagir

Les fautes de main, par exemple, sont souvent contestées. Vidéo à l'appui, Johan Verbist a par exemple expliqué que si un joueur maladroit s'envoie lui-même la balle sur le bras, il n'y a pas lieu de siffler. Même dans le rectangle. Quelques situations de tacles dangereux, de hors-jeu particuliers, ou d'appels à la vidéo ont aussi été analysées. "Pour les tacles, l'intensité du geste est très très très importante", retient Mario Notaro, l'entraîneur-adjoint de Charleroi. "Pour une faute qui semble banale, minime, mais avec une volonté très agressive, l'arbitre peut aller jusque la carte jaune ou rouge. Ça a été très clairement expliqué, et on va le dire aux joueurs."



"Qui sont réceptifs, avant la compétition" confie Frank Defays, l'entraîneur mouscronnois. "Après, il y a l'émotion du terrain." Pas toujours facile à contenir. Ni chez les joueurs, ni chez certains supporters...



"Mais ces échanges permettent de mieux comprendre comment le corps arbitral peut interpréter certaines situations, et comment nous on peut réagir" complète Mario Notaro. "On fait un chemin de part et d'autre, on se rapproche le plus possible on peut espérer diminuer le nombre d'erreurs sur le terrain. Et vivre des playoffs plus sereins, plus agréable pour tout le monde. Parce qu'à chaque carte jaune ou rouge, le stade entre en ébullition et parfois ça pénalise les équipes. Or ça doit rester un jeu, avec un bon esprit. Si on se comprend bien, et que les situations sont claires et comprises par tous, on peut espérer vivre moins d'arrêts de jeu et aider l'arbitre à mieux diriger la partie."

Le premier test grandeur nature sera intéressant, dans un toujours très chaud Charleroi-Standard...