"Arbitrage 2.0" selon Bertrand Layec, le directeur technique de notre arbitrage professionnel

Bertrand Layec, ancien arbitre international français et ancien directeur technique adjoint de l’arbitrage en France, occupe depuis quelques mois en Belgique la fonction de " DT " du " PRO REFEREE DEPARTMENT ", sous la présidence de l’ancien arbitre anglais, David Elleray. Remplaçant ainsi, en somme, Johan Verbist.

Comme chaque année à quelques jours du début de la compétition en PRO LEAGUE, le corps arbitral a présenté les grandes lignes et changements, pour la saison à venir. Des règles, édictées par le " Board " (précisément l’IFAB, International Football Association Board), dont certaines ont été appliquées lors de la récente Super-Coupe entre Genk et Malines, ou également lors de la Coupe du monde féminine (en France) qui s’est achevée le 7 juillet sur la victoire des Etats Unis contre les Pays Bas (2-0).

Bertrand Layec, dans sa communication, n’hésite pas à affirmer qu’il s’agit, en Belgique, d’un " Arbitrage Deux Point Zéro ! ". Un " update " aux allures de " nouvelle version " donc, qui s’appliquera à tous les étages de notre football. " Pour restaurer la confiance envers l’arbitrage… ", dit-il, " Pour davantage de respect, de fair-play. Pour réduire le nombre de décisions liées à l’appréciation de l’arbitre, réduire les recours au VAR (là où il y en a un), et aussi pour réduire les temps morts, et accélérer le cours du jeu avec moins d’interruptions dues aux décisions de l’arbitre, ou moins de temporisations dans le jeu lui-même. ".

La faute de main sanctionnée différemment ou pas, selon les cas, pour un défenseur ou un attaquant

Il y a 10 points majeurs qui vont modifier l’arbitrage d’un match, et donc sans doute modifier les comportements des joueurs et coaches.

La principale tient en l’interprétation d’une " main " qui est carrément supprimée ! Qu’elle soit volontaire ou non, le bras dans une position naturelle, le long du corps, ou pas. La notion d’interprétation est supprimée. Et la règle est différente, dans le grand rectangle, pour un défenseur ou pour un attaquant.

Pour un attaquant, en phase offensive dans cette zone, toute touche " de main ", volontaire ou pas, en position naturelle du bras ou pas, sera sanctionnée. Au moins par un coup franc.

Pour un défenseur, dans la même zone, pas de sanction. Pour autant qu’il n’y ait pas d’intention manifeste de " jouer à la main ", que la position naturelle du bras dans le cours de l’action, dans le mouvement, reste… naturelle, même si le bras n’est pas nécessairement près du corps. Il est vrai que là on en revient à l’appréciation de l’arbitre. Sur des décisions cruciales. Mais " la zone grise " d’appréciation, précise Bertrand Layec, est réduite.

Toujours question de " main ", toute touche, volontaire ou non, de défenseur ou d’attaquant, pour un bras au-dessus du niveau de l’épaule sera sanctionnée.

Par ailleurs, une " main " inopinée, involontaire, après avoir tenté de contrôler le ballon " dans les règles ", ne sera pas sanctionnée. Là encore, l’appréciation de l’arbitre prévaudra.

Plus d’adversaire à moins d’un mètre d’un mur défensif sur coup franc !

Autre changement important : L’interdiction pour un adversaire de se mêler à un mur défensif sur coup franc. Il devra respecter un mètre d’écart minimum. Sinon, quelle que soit l’issue de ce coup franc, on " annule tout " et on accorde un coup franc à l’équipe à l’équipe qui défendait.

Le gardien pourra bouger avant un penalty, dans une certaine mesure

Sur un penalty, ou tir au but après match et prolongation, le gardien pourra faire " un pas " avant le tir. Pour autant qu’il garde un pied sur sa ligne de but ou à l’intérieur de son but. Par ailleurs, il pourra récupérer un ballon des mains, par exemple sur une passe en retrait, s’il a manifestement tenté avant de jouer réglementairement (et manqué sa relance).

Un arbitre ne sera plus, involontairement, à l'assist, à l'attaque décisive ou à un but

Si un arbitre touche un ballon et oriente (involontairement, on le suppose) une attaque décisive, il annulera le but éventuel, ou les conséquences possibles (penalty, etc.) en sifflant une " balle à terre ", à l’endroit du contact avec lui, en faveur de l’équipe qui a touché le ballon en dernier lieu.

Le seul changement où l'on pourra gagner du temps : Les… changements

Finalement, si ces règles sont toutes opportunes, seule la règle sur les changements pourra in fine réduire les temps morts (ce qui était le leitmotiv majeur de ces adaptations). Un joueur sortant, remplacé, devra quitter l’aire de jeu au plus proche de l’une ou l’autre ligne, et ne pas devoir revenir (souvent en " trottinant ") au milieu du terrain, entre les bancs.

Mais comme le suggérait le coach assistant d’un de nos grands clubs lors de cette présentation solennelle : " Faire sortir un remplacé d’un certain côté, qui va peut-être lui imposer un parcours devant des tribunes adverses souvent hostiles, n’est pas spécialement sain. "… A cela, M. Layec répond que " L’arbitre pourra imposer une sortie au centre, entre les bancs, comme d’habitude, selon les stades, l’enjeu d’un match, selon les cas. ".

Dès lors, le " leitmotiv " majeur du " Board " : Réduire les temps morts, ne sera pas atteint véritablement.

En revanche, certaines options, dans le cours du jeu, seront plus déterminantes. Encore faut-il que cela soit compris et adopté jusqu’au fond des séries provinciales. Qui n’ont pas le VAR.

Restent donc les règles majeures sur les histoires de " mains ", et la règle sur le mètre à respecter autour d’un mur défensif pour coup franc. Les autres points de changements sont assez " cosmétiques ". Et en termes de temps gagné sur la durée d’un match, on est loin de ce qui est espéré. Sauf pour là où le VAR existe, et aura de toute façon son mot à dire.