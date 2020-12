Après Ostende - Eupen, au tour de Beerschot - Cercle de Bruges d'être reporté

Les matches entre Ostende et Eupen, d'une part, et entre le Beerschot et le Cercle de Bruges, d'autre part, ne se tiendront pas samedi comme initialement prévu. Il y a encore trop de cas de contamination au Covid-19 au sein du noyau de la formation germanophone, ainsi que dans le groupe du Beerschot.



Il s'agit du troisième match consécutif reporté pour les Pandas pour les mêmes raisons. Les rencontres contre Zulte-Waregem et Genk ont aussi été déplacées.



"Cette décision fait suite à la demande de KAS Eupen, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match. La communication sur la nouvelle date suivra", fait savoir la Pro League dans un communiqué.

Du côté du Beerschot, battu 3-1 à Mouscron lors de sa dernière sortie, il s'agit du deuxième match reporté de suite puisque leur déplacement à Saint-Trond prévu hier avait déjà été postposé.