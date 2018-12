"Après les résultats décevants et le jeu livré", Anderlecht et Vanhaezebrouck, c'est terminé !

"L'équipe ne récolte pas assez de points dans le championnat belge et nous avons été éliminés trop tôt en Coupe de Belgique et en Europa League. Nous espérons pouvoir inverser la tendance rapidement, déclare le Directeur Sportif Michael Verschueren, cité dans le communiqué du club. Nous tenons à remercier Hein Vanhaezebrouck pour son gros travail pour le club."

"Après les résultats décevants et le jeu livré, la Direction du RSC Anderlecht a décidé à l'unanimité ce soir de mettre fin à la collaboration avec son entraîneur, Hein Vanhaezebrouck, a réagi le club bruxellois dans un communiqué. La Direction discute actuellement de l'avenir du staff sportif et communiquera à ce sujet dès que possible."

Une année sans le moindre titre et puis s'en va...

Hein Vanhaezebrouck - © KURT DESPLENTER - BELGA

Après un peu plus d'un an à la tête du Sporting, qu'il avait rejoint le 3 octobre 2017 quelques jours après avoir quitté La Gantoise "d'un commun accord" suite à un début de saison compliqué, Hein Vanhaezebrouck est donc le premier entraîneur à prendre la porte depuis le début de "l'ère Coucke".

L'ancien entraîneur de Courtrai, le club où il s'est révélé et où il a passé le plus de temps (entre 2006 et 2009, puis entre 2010 et 2014), Hein Vanhaezebrouck paie cash les mauvais résultats de ces derniers mois.

Le Sporting n'a remporté que neuf de ses 26 matches cette saison, toutes compétitions confondues, et a été humilié en Coupe de Belgique (0-3 face à l'Union Saint-Gilloise) comme en Europa League (trois défaites, trois partages, et une élimination peu glorieuse).

En championnat, les Mauves restent sur un bilan de 1/12, et s'ils sont toujours candidats aux play-offs I, c'est essentiellement dû aux contre-performances de leurs adversaires directs.

Hein Vanhaezebrouck, qui est l'un des entraîneurs les mieux cotés du pays, quitte donc Anderlecht sans avoir pu remporter le moindre titre avec le Sporting. Cela faisait près de vingt ans qu'un entraîneur n'avait pas fait ses adieux à Anderlecht sans lui avoir "offert" un titre...