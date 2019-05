Superleague Playoffs: KAA Gent 0-1 RSCA - 01/05/2019 Superleague Playoffs: KAA Gent 0-1 RSCA ⚽️ #COYM #RSCAWOMEN Nos dames sont championnes! Félicitations! Onze vrouwen zijn kampioen! Proficiat! ???? Subscribe to our channel | https://bit.ly/2ERiIYz Our latest videos | https://bit.ly/2SbYpHR Check out our website | https://bit.ly/2NW83L7 Visit our fanshop | https://bit.ly/2mlgYer