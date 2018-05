Après le départ de Sa Pinto, le Standard veut "s'inscrire dans le long terme"

Le Standard a officiellement pris congé de Ricardo Sa Pinto et veut " poursuivre" son projet et "s'inscrire dans le long terme". Le club et l'entraîneur "ont décidé de commun accord de se séparer à l'amiable", selon les termes du communiqué.



Le club liégeois a salué le travail de son coach et de l'ensemble de son staff technique. "Cette saison n’a pas toujours été facile mais s’est finalement terminée en beauté avec une 8ème Coupe de Belgique remportée en mars dernier et, à l’issue des Playoffs 1, une 2ème place synonyme de qualification pour le 3ème tour préliminaire de la Champions League."



Avant de se projeter vers l'avenir. "Il faut dès à présent préparer le futur afin de pérenniser cette belle fin de saison, poursuivre notre projet et s’inscrire dans le long terme".



Après la rencontre face à Charleroi (0-0),, le technicien portugais avait annoncé son départ à ses joueurs puis à la presse.